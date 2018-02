Pērn oktobrī veikalā "1a.lv" pirktajam datoram Raimonds pamanīja defektu. Vēršoties uzņēmumā un vairākkārt vedot datoru remontēt, Raimonds secināja – ekrānu salabot nevar. Vīrietis apgalvo, ka veikals viņam atteicās atdot samaksāto naudu, savukārt "1a.lv" pārmetumus noraida. Veikals atdevis Raimondam gan pirmo iemaksu, kā arī sarūpējis dāvanu.

Raimonda 25. janvārī portālam "Delfi" sūtītā elektroniskā vēstule liecina, ka veikala "1a.lv" garantijas remontā datoru viņš nodeva kopā četras reizes. Pirmās trīs reizes pēc remonta vīrietis datora ekrānam mājās no jauna atklāja to pašu vai arī kādu citu defektu. Viena reize remontā laikposmā no oktobra līdz janvārim ilga vidēji divas trīs nedēļas.

"Paiet pāris nedēļas, un 2018. gada 8. janvārī saņēmu no "1a.lv" paziņojumu, ka garantijas remontā nosūtītā prece ir gatava saņemšanai. Pilns optimisma devos datoram pakaļ. Birojā kārtīgi apskatīju ekrānu, pirmajā brīdī neievēroju defektu. Bet atkal atgriežoties mājās, nācās secināt tikai to, ka "1a.lv" par mani ņirgājas un ekrānam atkal ir defekts," pēdējo datora remontu apraksta Raimonds.

Datoru viņš nodeva remontā. Ceturto reizi. Šoreiz veikals Raimonadam piedāvāja nevis salabot defektu, bet gan veikalā iegādāties līdzīgu preci par identisku summu. "Pieprasīju, lai man atdot samaksāto naudu, bet man atcirta, ka esmu parakstījis mistisku dokumentu par to, ka tiek izrakstīts rēķins par datora summu," skaidro Raimonds.

Veikalā "1a.lv" noliedz, ka pircējs nav saņēmis atpakaļ samaksāto naudu. Konkrētajā gadījumā pircējs preci bija iegādājies līzingā, bija veicis pirmo iemaksu. 26. janvārī pēc klienta lūguma, rakstiska iesnieguma, līzinga līgumu anulēja, bet uz kontu vēlāk pārskaitīja pirmās iemaksas summu. "Uzņēmums nāca pretī un klientam uzdāvināja dāvanu 150 eiro vērtībā ("MSI" datorsomu, klaviatūru, peli)," pastāstīja veikala "1a.lv" mārketinga direktors Normunds Namnieks.

Namnieks arī klāsta, ka, nododot preci garantijas servisā, pircējs pats piekritis preces apmaiņai vai kredītrēķinam pirkumiem "1a.lv" veikalā. Kredītrēķins dod iespēju klientam iegādāties preci par identisku summu, kāda tikusi samaksāta par bojāto preci. "Vēlāk tomēr pircējs izteica vēlmi, ka nevēlas kredītrēķinu un ka vēlas anulēt līzinga līgumu. Viņa vēlme ir izpildīta," notikušo iztirzā Namnieks.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), atsaucoties uz likumiem un normatīvajiem aktiem, norāda – ja precei ir konstatēts defekts, patērētājs var prasīt, lai komersants saprātīgā termiņā novērš preces defektu, piemēram, remontējot. Patērētājs var arī prasīt, lai preci samaina pret cenas un funkciju ziņā līdzvērtīgu preci. "Ja neatbilstību novēršanu nepaveic saprātīgā termiņā vai neapmaina preci, neradot neērtības, patērētājam ir tiesības uz cenas attiecīgu samazinājumu vai līguma atcelšanu, naudas atmaksu," likumu skaidro PTAC pārstāve Sanita Gertmane.

Sākotnēji patērētājam jācenšas vienoties ar komersantu par pieņemamu risinājumu. Ja tas nenotiek, patērētājs var vērsties PTAC, kā arī Strīdu risināšanas komisijā, kas ir centrā.

Patērētāju tiesību sargi arī informē, ka sūdzības par datoriem, planšetdatoriem un viedtālruņiem ir patērētāju sūdzību topa augšgalā. Pērn par datoru neatbilstību līguma noteikumiem saņemtas vairāk nekā 100 sūdzības. Par viedtālruņiem – 155 sūdzības.