Valsts kalendārā Mātes diena no jauna parādījās 1989. gadā, bet to atzīmēt īsti atsākām vien pāris gadus vēlāk. Kā sekmējusies šādas – savulaik jaunradītas –tradīcijas restaurēšana? Vai cilvēkiem bijis vienkārši mainīt savus svinēšanas paradumus un pieskaņot tos politiskiem lēmumiem?

Mātes dienas atzīmēšana Latvijā ir tradīcija ar sadalītu vēsturi. Tā tika ieviesta pirmās republikas laikā (ar 1938. gadu – kā Ģimenes diena), pārņemot starptautisku paraugu, kura izcelsmes zeme bija Amerika.

Padomju gados šī tradīcija piedzīvoja pārrāvumu, bet daļu no svētku idejiskā satura mantoja Starptautiskā sieviešu diena. Valsts kalendārā Mātes diena no jauna parādījās 1989. gadā, bet to atzīmēt īsti atsākām vien pāris gadus vēlāk.

Kā veidojušies ar šiem svētkiem saistītie sabiedriskie un privātie rituāli? Cik dziļi un personiski izjūtam nepieciešamību pēc šādas dienas, lai aktualizētu svarīgas vērtības savās ģimenēs?

Portāls "Delfi" sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuves pētniekiem turpina izzināt mūsdienu latviešu kalendāro svētku svinēšanas prakses. Uz jautājumiem aicinām atbildēt gan šeit, gan arī Latvijas folkloras krātuves mājaslapā, kā arī dalīties ar pārdomām un pieredzes stāstiem par Mātes dienas svinēšanu.

Reportāžas par Mātes dienu varat sūtīt, izmantojot rakstā zemāk skatāmo pievienošanas pogu vai arī uz e-pastu aculiecinieks@delfi.lv.

Latviešu folkloras krātuves pētnieki turpina iepazīt mūsdienu kalendāros ieradumus Latvijā. Pētījums noris ERAF finansētā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā".