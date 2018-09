Sergeja jūnijā "Bite" salonā iegādāto "iPhone 8 Plus" tai pat dienā atzina par brāķi. Tūkstoš eiro dārgais telefons trīs reizes pabijis garantijas remontā, taču tā skaņas funkcija joprojām nedarbojas. "Bite" kategoriski atsakās mainīt telefonu un uzstāj, ka rīkojas saskaņā ar preces ražotāja noteikto, vēsta portāls "rus.delfi.lv".

"Delfi" lasītāja likstas sākās 15. jūnijā, kad salonā "Bite" viņš iegādājās telefonu "iPhone Plus" kā dāvanu savai meitenei dzimšanas dienā. "Atverot kārbiņu, viss pirmajā acu uzmetienā izskatījās lieliski līdz mirklim, kad telefonā ieslēdzām skaņu. Atskaņojot mūziku, melodijas, kā arī zvanot, skaļrunis čerkstēja. Tik ļoti, ka neko nebija iespējams dzirdēt," stāsta Sergejs, piebilstot, ka par telefonu bija samaksājis 960 eiro, tādēļ jo sevišķi jutās pārsteigts.

Sergejs ar draudzeni tai pat dienā telefonu nogādāja atpakaļ "Bite" salonā tirdzniecības centrā "Spice", Rīgā. Konsultanti nosūtījuši Sergeju uz "Apple" autorizēto veikalu "Capital" ierīces pārbaudei, lai noskaidrotu, vai nav brāķis, jo tādā gadījumā telefons būs jānodod garantijas remontā. "Izrādījās, ka ir brāķis. Telefonu uzreiz nodevām remonta servisā "MTTC", un tur mums pateica, ka jāgaida divas nedēļas. Tomēr, cik es pats zinu, un arī paziņas teikuši līdzīgi, ka "iPhone" telefonus neremontē, bet uzreiz apmaina. Turklāt telefons bija pilnībā jauns, no iepakojuma," pārdomās dalās pircējs.

Saņemot telefonu no remonta, nekas nebija mainījies. Tas joprojām čirkstēja un sprakšķēja, kas jo sevišķi apbēdināja Sergeja meiteni, kura pat apraudājās. "Pagājušas divas nedēļas. Dāvinātais pilnībā jaunais telefons vairs nav jauns, bet atskrūvēts, un joprojām nelietojams," tā brīža emocijas apraksta Sergejs. Jau nākamajā dienā pāris atgriezās "Bite" salonā, kur pieprasīja iespēju kategoriski atteikties no atkārtota telefona remonta, bet uzstāja, ka vēlas apmainīt telefonu pret jaunu vai arī lauzt līgumu. "Salona darbinieki paziņoja, ka tas nav viņu kompetencē un ierosināja braukt uz "Capital", kur telefonu, ņemot vērā, ka tas ir brāķis, apmainīs. Veikalā par šādiem vārdiem bija pārsteigti un skaidroja, ka neko nevar palīdzēt, jo telefonu pārdeva "Bite"," notikušo apraksta Sergejs. Veikalā viņš arī saņēma telefona ekspertīzes dokumentus, kurā oficiāli atzīts: ierīce ir brāķis. Pāris ar saņemto slēdzienu atkārtoti atgriezās "Bite" salonā un uzrakstīja iesniegumu par ierīces maiņu.

Pēc divām nedēļām no "Bite" klientu apkalpošanas menedžera saņemtajā vēstulē bija sacīts, ka ierīces apmaiņa atteikta, jo precei paredzēts garantijas remonts, kas tika veikts kvalitatīvi un atbilstošā termiņā. "Nākamajā dienā no salona paņēmām telefonu. Ziniet, telefons atkal nestrādāja. Viņi to divas reizes aizsūtīja braukāt pa Eiropu, 30 dienas sēdējām bez telefona, un mums attiecās to mainīt," situācijas šokējošo pusi ilustrē Sergejs, kurš noskaidrot situāciju devās uz "Bite" galveno biroju Uriekstes ielā, Rīgā. Tiesa, klientu apkalpošanas menedžere uz visiem Sergeja jautājumiem esot reaģējusi ar "apgūtu frāzi", ka viņa neko nevar darīt, jo šādu problēmu risināšana neietilpst viņas kompetencēs. Arī uz lūgumu ataicināt personu, kurš šādas problēmas risina, menedžere reaģējusi noraidoši. Sergejam viņa ieteica atkal atgriezties "Bite" salonā, lai telefonu nodotu garantijas remontā.

Tā kā Sergejs citas iespējas nesaskatīja, viņš ar draudzeni atkārtoti devās uz "Bite" salonu "Spicē", kur atkārtoti nodeva telefonu, bet paralēli sāka pievērsties arī sūdzības rakstīšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram. Arī pēc trešās remonta reizes telefonam defekts tomēr netika novērsts, un Sergejs 4. augustā telefonu atkārtoti nodeva remontā. "Situācija karājas gaisā divus mēnešus, nav zināms, cik ilgi vēl tas tā turpināsies. Vēlos brīdināt lasītājus: pirms pērkat telefonu, patestējiet to uz vietas, lai nenonāktu tādā pašā situācijā kā es," rosina Sergejs.

Uzņēmums "Bite", atsaucoties uz uzņēmuma iekšējo politiku un Fizisko personu datu apstrādes likumu, pauda, ka nevar komentēt konkrēto situāciju, ja vien klients nav sevi identificējis un rakstiskā vēstules veidā devis atļauju apstrādāt savus personas datus. "Tomēr, kas attiecas uz garantijas servisu, svarīgi atzīmēt, ka uzņēmuma "Bite" pamata pakalpojumi ir mobilo sakaru nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem un viesiem. Asortimentā esošās mobilās ierīces un aksesuārus ražo starptautiskas kompānijas. Tās arī nosaka kārtību, kādā jāsniedz serviss pēc preces pārdošanas. Kompāniju politika galvenokārt ir tāda, ja ierīcei nav konstatēts nenovēršams bojājums, tad tā jānodod garantijas remontā," skaidro "Bite" sabiedrisko attiecību vadītāja Karīna Javtušenko.

"Bite" pārstāve akcentē, ka atsevišķiem ierīču ražotājiem prasība preci nodot garantijas servisā esot īpaši stingra. Vienlaikus uzņēmums regulāri uzturot sakarus ar komunikācijas ierīču ražotājiem, lai saviem klientiem panāktu pašus labākos pēc pārdošanas servisa nosacījumus, apgalvo Javtušenko. Viņa piebilda, ka likums par patērētāju tiesību aizsardzību paredz iespēju pircējam pieprasīt, lai pārdevējs nodrošinātu ne tikai garantijas remontu, bet arī apmainītu ierīci pret citu. Likums tāpat paredzot, ka ierīces maiņa nenotiek tajos gadījumos, ja pārdevējam tas draud ar izmaksām, kas nav samērojamas ar alternatīvām iespējām nodrošināt ierīces atbilstību līguma prasībām.