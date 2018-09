Par godu simtgadei paramotoristi no dažādām pilsētām kopš jūlija sanāk kopā, lai aplidotu 498 kilometrus garo Latvijas robežas jūras krasta līniju. Lidojuma trešais, ceturtais un piektais posms maršrutā Lietuva–Kolka, spītējot vējam un lietum, pieveikts vienā dienā, gaisā pavadot piecas stundas, portālam "Delfi" pavēstīja projekta organizators un paraplanierisma pilots Armands Ķirps.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka ieceri plānots realizēt laika posmā no jūlija līdz septembrim. Kopumā izvēlēti seši posmi, katrs no tiem ir 70 līdz 100 kilometrus garš. Uzzināt, kā lidotājiem veicās pirmajā posmā (Ainaži – Saulkrasti), var šeit, bet par otro posmu (Kolka–Ķesterciems) lasi šeit.

Paraplanierisms ir aviosporta veids, kurā lidošanai nepieciešamais minimums ir pats paraplāns jeb spārns, uzkabe, kurā pilots sēž lidojot, ķivere un rezerves izpletnis. "Paraplanierisms ir planēšana no kalniem uz leju, līdzīgi kā ar izpletni, tikai šajā gadījumā tiek lidots vairāk uz priekšu nekā uz leju. Motors ir tas, kas ir izdomāts, lai varētu pacelties arī vietās, kur nav kalnu," skaidro Ķirps.

Pilots atklāj –, lai varētu aplidot Kurzemes piekrasti, vispirms bija jāsaskaņo lidojums ar Liepājas un Ventspils lidostu, proti, jāiegūst oficiāla atļauja šķērsot lidostas gaisa telpu, kurā ik dienu vērojama intensīva gaisa satiksme. Pilots atzīst, ka gatavošanās process bija laikietilpīgs un prasīja vairākas nedēļas, līdz paramotoru pilotiem tika dota atļauja izlidot cauri pilsētu gaisa telpai.

Trešā posma sākuma datums tika izvēlēts mēnesi pirms lidojuma. Iniciatīvas autors stāsta, ka parasti lēmums tiek pieņemts atkarībā no laikapstākļiem. "Paramotoru lidojumiem ir nepieciešami ļoti specifiski laikapstākļi. Aplidojot piekrasti, svarīgs ir ne tikai vēja ātrums, brāzmu intensitāte un nokrišņi, bet arī noteikts vēja virziens, kas visu sarežģī vēl vairāk. Ir neiespējami mēnesi iepriekš noteikt dienu, kurā iespējams lidot," atzīst Ķirps. Tika nolemts par labu 11. augustam, lai dotos pāri Liepājas lidostas kontrolētajai gaisa telpai.

Labvēlīga prognoze

Projekta organizators norāda, ka, tuvojoties noliktajam datumam, Kurzemes piekrastē parādījās spēcīgi valdošie vēji, savukārt rietumu pusē bija pamatīgi nokrišņi un vējš plosījās ar vētrai līdzīgu spēku. Taču dienu pirms plānotā lidojuma Ķirps pamanījis, ka sinoptiķu prognozes ir lidojumam pateicīgas un valdošie vēji vajadzīgajā laika periodā būs aprimuši, vētrai atsākoties tikai vakarā.

Piloti nolēma nelaist radušos izdevību vējā un traukties pretī izvirzītajam mērķim. Viņi devās Latvijas–Lietuvas jūras krasta robežas virzienā uz Nidu jau iepriekšējā naktī, jo izlidošana bija plānota nākamajā dienā no robežas un pēc tam tālāk pa krasta līniju uz augšu. Ķirps atklāj, ka Liepājas pārlidošanai tika rezervēts laiks no pulksten 8 līdz 10 no rīta. "Šīs divas stundas bija mūsu ilgi gaidītā iespēja, ko nevarējām atļauties sabojāt. Visi piloti, kuri bija piekrituši šai avantūrai, ir no Latvijas otras puses, un šim četras līdz sešas stundas ilgajam braucienam uz Nidu bija jābūt pilnvērtīgi izmantotam," stāsta Ķirps.