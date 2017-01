Naktī uz ceturtdienu vētra skārusi arī AS " Tallink Grupp" kuģi "Isabelle", kas bija devies ceļā no Rīgas un šorīt piestāja Stokholmā, apliecina "Tallink Latvija" Pārdošanas un mārketinga direktore Baiba Muceniece.

Muceniece informēja, ka prāmis turpina kursēt saskaņā ar regulāro grafiku.

"Vētras laikā atsevišķās kuģa telpās bojāti priekšmeti, piemēram, veikalā preces," pastāstīja "Tallink Latvija" pārstāve, piebilstot, ka kuģim bojājumi nav nodarīti un cilvēki uz tā ir drošībā.

Fotogrāfijas no kuģa "Isabelle" portālam "Delfi" atsūtījis aculiecinieks, kurš apgalvo, ka vētra kuģi pamatīgi kratīja.

Portāls "Delfi" ziņoja, ka naktī uz ceturtdienu "Tallink Grupp" kuģim "Romantika", kas bija ceļā no Stokholmas uz Rīgu, vētras laikā tika nolauzta radara antena, kas lidojumā skāra vienu no kuģa priekšējiem iluminatoriem un salauza to.

Kā portālu "Delfi" informēja "Tallink Latvija" Pārdošanas un mārketinga direktore Baiba Muceniece, situācija uz kuģa tiek kontrolēta – vētras bojājumu skarto zonu nepārtraukti uzrauga kuģa komanda, un "Romantika" turpina ceļu uz Rīgu.