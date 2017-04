Garo distanču entuziasts aicina pievienoties skrējienam apkārt Latvijai

"Lai lauztu stereotipus par neiespējamām lietām, kā arī aicinātu sabiedrību ticēt saviem mērķiem, 18. maijā sākšu 18 dienu izturības skrējienu apkārt Latvijai," stāsta Dins Vecāns un aicina savā iecerē pievienoties ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Dins ieplānojis skriet apmēram 100 kilometrus dienā, 18 dienas pēc kārtas. Ceļš vīsies caur 43 Latvijas novadiem, katrā notiem būs kontrolpunkti, par kuru aptuveno laiku un vietu izziņos iepriekš. Ikvienā kontrolpunktā iedzīvotāji varēs pievienoties Dinam viņa skrējienā, pieveicot vai nu 500 metrus vai piecus kilometrus, vai citu distanci.

"Skrējiena posmu plānošanā īpaša uzmanība pievērsta, lai dalībniekiem ceļš ir interesants un lai varētu pārliecināties, cik skaista un daudzveidīga ir Latvijas daba," teic Dins. Maršrutā iekļauti tālākie punkti, augstākā bāka, zvejnieku ciemati, neparasti objekti, piemēram, Sapņu trepes un Velna ala.

Projekts "Apskrien Latviju" īstenots kopā ar organizāciju "Ghetto Games" un fondu "1836", kurš 2015. gadā aizsāka projektu "Aplido, apceļo, apmīļo Latviju", lai attīstītu vienojošu 1836 kilometrus garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai.

Foto: Publicitātes attēls

1. diena, 18. maijs, skrējiena sākums Rīgā pie Brīvības pieminekļa, noslēgums Salacgrīvā.

2. diena, 19. maijs, ceļš turpināsies no Salacgrīvas līdz Mazsalacai.

3. diena, 20.maijs, Mazsalaca – Valka.

4. diena, 21. maijs, Valka – Jaunlaicene.

5. diena, 22. maijs, Jaunlaicene – Viļaka.

6. diena, 23. maijs, Viļaka – Kārsava.

7. diena, 24. maijs, Kārsava – Šķaune.

8. diena, 25. maijs, Šķaune – Krāslava.

9. diena, 26. maijs, Krāslava – Eglaine.

10. diena, 27. maijs, no Eglaines līdz Neretai.

11. diena, 28. maijs, no Neretas līdz Bauskai.

12. diena, 29. maijs, Bauska – Augstkalne.

13. diena, 30. maijs, no Augstkalnes līdz Ezerei.

14. diena, 31. maijs, no Ezeres līdz Rucavai.

15. diena, 1. jūnijs, Rucava – Pāvilosta.

16. diena, 2. jūnijs, no Pāvilostas līdz Miķeļtornim.

17. diena, 3. jūnijs, no Miķeļtorņa līdz Mērsragam.

18. diena, 4. jūnijs, Mērsrags – Rīga, Brīvības piemineklis, kur būs noslēguma pasākums.

Informācijai par projekta aktualitātēm un jaunumiem var sekot līdzi: www.facebook.com/runAroundLatvia, www.instagram.com/dinsvecans/.