Alina ar diviem nepilngadīgajiem bērniem janvāra sākumā nolēma doties braucienā no Rīgas uz Rēzekni pie vecmāmiņas. Atrodoties uz Tīnūžu šosejas mežainā apvidū, piepeši pārstāja darboties auto motors. Laukā bija -24 grādi, Alina piezvanīja glābšanas dienestam un lūdza palīdzību, bet viņai atteica.

"Kad bijām nobraukuši apmēram pusotru stundu, automašīna sāka "niķoties". Cerēju, ka aizkļūsim līdz tuvākajai apdzīvotajai vietai apmēram 20 kilometru attālumā. Tomēr auto apstājās tumša meža vidū," atceras Alina. Tobrīd viņu pārņēma bailes un panika. Bija pulksten 21 un sals bija sasniedzis -24 grādus, bet spēkrata motors nedarbojās.

"Piezvanīju uz 112. Raudāju un mēģināju skaidrot situāciju. Man pavēstīja, ka pašai jāizsauc evakuators. Tas arī viss. Par reālu palīdzību cilvēkiem, bērniem nemaz runas nebija," situāciju apraksta Alina. Viņa apzinājās, ka autoevakuators būtu jāgaida divas trīs stundas, jo, visticamāk, tuvākajā pagastā tāda nemaz nav.

Alinai laimējās, ka netālu atradās paziņas, kuri palīdzēja aizkļūt līdz galamērķim, arī automašīnu aizvilka līdz tuvākajai apdzīvotajai vietai. Alinu gan joprojām nepamet izmisuma un šoka sajūta, ka kritiskā situācijā glābēji atteicās palīdzēt.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā portālam "Delfi" stāsta, ka 6. janvāra vakarā, pulksten 20.40, dienests saņēma zvanu no kādas sievietes par to, ka apstājusies automašīna un ka to nav iespējams iedarbināt.

"VUGD dispečere zvanītājam sniedza iespējamo situācijas risinājumu, piemēram, izsaukt evakuatoru," stāsta VUGD pārstāve Inta Šaboha. Viņa arī piebilst, ka notikušā apstākļi tiek izvērtēti un ir uzsākta dienesta pārbaude.