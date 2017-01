S.Dolgopolova kungs uzskata: "Jautājums par šī regulējuma samērīgumu ir diskutabls, un neizslēdzu, ka likuma norma var tikt grozīta. No savas puses esmu lūdzis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izvērtēt šādu grozījumu nepieciešamību";

nav izpratnes par to, ka Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta otrā daļa ir jāmaina nekavējoties bez jebkādām diskusijām, jo tā ne tikai ir neatbilstoša Satversmei, bet arī runā pretī šī paša panta pirmajai daļai. Panta pirmā daļa paredz, ka katra partija konkrētā vēlēšanu apgabalā vēlēšanu kampaņai drīkst tērēt summu, ko pēc koeficienta aprēķina Centrālā statistikas pārvalde, bet šī paša likuma panta otrā daļa to izslēdz, atļaujot partijai apvienot vairāku vēlēšanu apgabalu limitus un iztērēt šo summu kādā citā apgabalā, kur tā īpaši ieinteresēta iegūt politisko varu. Līdz ar to tiek ignorēts Satversmē noteiktais vēlēšanu vienlīdzības princips attiecībā pret citiem šī vēlēšanu apgabala deputātu kandidātiem;