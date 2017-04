Jānis Galakrodznieks: Divi iemesli, kāpēc Lielās talkas laikā mani trīs reizes 'atlaida' no darba

Foto: Privātais arhīvs

Esmu vienkāršs pašvaldības darbinieks un tā nu sagadījies, ka esmu arī viens no Lielās talkas koordinatoriem savā pašvaldībā. Šī gada Lielās talkas laikā mani trīs reizes "atlaida" no darba. Svētdienas dienā, atguvies pēc talkas maratona, pārdomājot talkas gaitu, konstatēju, ka tas skar ne tikai mani, bet katru apzinīgu un zaļi domājošu cilvēku mūsu mazajā zemītē. To arī gribu paust publiski.