"Delfi" lasītāji noraizējušies, ka līdz ar 1. septembri, kad spēkā stāsies putekļusūcēju jaudu ierobežojošā Eiropas Savienības regula, vairs nevarēs iegādāties "pietiekami labus" putekļsūcējus. Tirgotāji, ražotāji, kā arī zinātnieki apgalvo, ka ilgtermiņā patērētāji būs tikai ieguvēji.

Eiropas Savienības (ES) regula paredz, ka no 2017. gada 1. septembra patērētājiem drīkstēs pārdot tikai tādus putekļsūcējus, kuru jauda nepārsniedz 900 vatus. Līdz šim atļautā maksimālā jauda ir 1600 vati.

"Dzīvoju laukos un droši zinu, ka putekļsūcējs ar jaudu, kas mazāka par 1600 vatiem, ir par vāju, lai no suņu, kaķu spalvām un zemes iztīrītu paklājus. Varbūt tur, Rietumos, spīdīgos pilsētas dzīvokļos ar mazāk jaudīgiem putekļsūcēju motoriem pietiek... Prātoju, ka drīzumā jānopērk vairāki putekļsūcēji atlikušajam mūžam," portālam "Delfi" noraizējies klāsta Vilnis. Savukārt Solveiga uzskata, ka putekļsūcēju motora jaudas ierobežošanai nav racionāla pamata, jo jaudīgs putekļsūcējs dzīvībai nav bīstams. Turklāt, lasītājas ieskatā, ir absurdi ES patērētāja vietā izdomāt, cik daudz elektrības cilvēks vēlas patērēt, lietojot putekļusūcēju.

ES regula nosaka, ka turpmāk gada enerģijas patēriņš putekļsūcējam nedrīkstēs pārsniegt 43 kilovatstundas gadā. Putekļu izdalīšanās rādītājs nedrīkst būt lielāks par 1%.

Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks un Latvijas Energoefektivitātes Asociācijas valdes loceklis Ansis Avotiņš portālam "Delfi" norāda, ka Eiropas Komisijas regula izsludināta 2013. gada jūlijā. Kopš 2014. gada 1. septembra sācies pārejas periods. Izpētīts, ka putekļsūcēji Eiropā gadā vidēji patērē 18 teravatstundas – tikpat, cik vidēji liela atomelektrostacija.

Turklāt ražotājiem pieejamas nepatentētas un izmaksu ziņā izdevīgākas tehnoloģijas, kas ļauj samazināt putekļsūcēju ražošanas un pārdošanas cenu, kā arī enerģijas patēriņu.

"Dzīvokļos un mājās pieaug elektrisko ierīču klāsts, tas nozīmē, ka arī nepieciešamā un patērētā jauda palielinās. Tomēr "Latvenergo" reti maina elektroinstalāciju un ievada jaudu, turklāt senāk celtām ēkām to nemaz nevar izdarīt. Tāpēc efektīvāks enerģijas patēriņš ir faktiski vienīgais reālais risinājums," akcentē Avotiņš. Zinātnieks velk paralēles ar LED spuldzēm, indukcijas plītīm un ekonomiskām veļasmašīnām. Līdzīgi attīstījušies arī elektromotori. "Kāpēc mums būtu jāmaksā tā pati cena par tehnoloģiju, kas ir neefektīvāka?" retoriski vaicā Avotiņš.

Ne vienmēr putekļsūcēja motora jauda nozīmē, ka putekļsūcējs savu funkciju – sūkšanu – paveic ļoti labi, akcentē Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un elektrotehnikas fakultātes katedras vadītājs Pēteris Apse-Apsītis. "Regulā prasīts, lai jauniem izstrādājumiem, ko no 1. septembra laidīs tirgū, samazina motora jaudu, vienlaikus uzlabojot sūkšanas kvalitāti un samazinot trokšņu līmeni. Ražotājiem būs jālieto efektīvāki un dārgāki filtri un ventilatori," paskaidro asociētais profesors. To pašu sūkšanas jaudu, kāda ir, piemēram, putekļsūcējiem ar 1600 vatu spēcīgu motoru, var sasniegt arī ar sūcējiem, kam motora jauda 900 vatu vai pat mazāk, viņš skaidro. Patērētājiem Latvijā gan būšot jārēķinās ar to, ka putekļsūcēji kļūs dārgāki. Efektīvākas un kvalitatīvākas tehnoloģijas maksā dārgāk, uzmanību vērš Apse-Apsītis.

Ražotāji vērš uzmanību uz to, ka jaunā regula attiecas tikai uz putekļsūcējiem, ko izmanto iekštelpām un ko darbina ar elektrību. Regula neattiecas uz robotizētajiem putekļsūcējiem, rūpniecības un iebūvētiem putekļsūcējiem, grīdvirsmu spodrinātājiem un āra putekļsūcējiem, informē "Samsung Electronics Baltics" Sadzīves tehnikas biznesa direktors Baltijā Sergejs Kostjučenko.

Vienlaikus Kostjučenko skaidro, ka pārejai "Samsung" bijis gatavs un lielākā daļa no tirdzniecībā pieejamajiem uzņēmuma putekļsūcējiem atbilst regulā noteiktajiem kritērijiem. "Jaunie tehnoloģiskie risinājumi gaisa cirkulācijas procesā ļauj palielināt putekļsūcēju sūkšanas jeb tīrīšanas jaudu. Pircējam uzmanība jāpievērš modeļa energoefektivitātes klasei, gada enerģijas patēriņam, bet sevišķi mīksto un cieto grīdas segumu tīrīšanas efektivitātes klasei," skaidro Kostjučenko.

Arī "Electrolux" apgalvo, ka pārmaiņām gatavi un kopš 2004. gada tirgū laiduši A+++ klases jeb 800 vatus jaudīgus putekļsūcējus.

Tikmēr mazumtirdzniecības veikalu ķēdes "Euronics" pārstāvji portālam "Delfi" pauž, ka pircēju satraukumam par to, ka no 1. septembra veikalos nebūs pieejami par 900 vatiem jaudīgāki putekļsūcēji, nav pamata. Uzņēmumā paskaidro, ka no 1. septembra tirgotāji nedrīkstēs iepirkt un pārdot vairumtirdzniecībā putekļsūcējus, kas jaudīgāki par 900 vatiem. Tomēr pārdot mazumtirdzniecībā esošos putekļsūcējus ar jaudu virs normas, kuri iepirkti līdz 1. septembrim, drīkstēs. Aptuveni 95 % no putekļsūcējiem "Euronics" veikalu plauktos un noliktavās ir ar jaudu virs jaunās normas. "Euronics" plāno 1. septembra iepirkt jaunos modeļus ar jaudu līdz 750 vatiem.