Cietušo vidū ir Natālijas, kura svētdien ar ģimeni bija devusies ekskursijā uz "Cinevillu", māsa no Sanktpēterburgas. Sieviete guvusi pēdas lūzumu un tagad viņai divus mēnešus, kamēr nenoņems ģipsi, nāksies pavadīt Latvijā.

Pēc Natālijas vārdiem, viņas ģimene jau iepriekš kinopilsētiņā bija bijusi, viņiem paticis, tāpēc arī izlemts turp aizvest arī māsu un viņas bērnu, kuri vasarā atbraukuši ciemos no Krievijas.

"Tur kopš pavasara ir jaunas dekorācijas. Un, lūk, kad māsa ar bērniem uzkāpa augšā, konstrukcijas sabruka. Viņi nokrita no četru metru augstuma! Tur vēl bija divas sievietes, kuras nokrita pirmās, mana māsa viņām virsū, bet vēl virsū – bērni," stāsta Natālija.

"Mēs nekavējoties sākām zvanīt "ātrajiem". Atbrauca vairākas brigādes. Viena sieviete tika nogādāta Gaiļezera slimnīcā ar atklātiem kāju lūzumiem, otra ar muguras traumām tika aizvesta uz Stradiņiem. Manai māsai ir pēdas lūzums trijās vietās. Viņai uz diviem mēnešiem uzlika ģipsi. Par laimi bērni tika cauri ar izbīli un skrambām, jo uzkrita virsū pieaugušajiem," atceras Natālija.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD) apstiprināja, ka apmēram trijos dienā saņemts izsaukums uz "Cinevilla", kur cilvēki nokrituši no trīs līdz četru metru augstuma. "No notikuma vietas mediķi slimnīcās nogādājuši trīs cietušos – 79 gadus vecai sievietei konstatēta muguras un krūšu kurvja trauma, 74 gadus vecai sievietei – abu kāju lūzumi un muguras trauma, bet 26 gadus vecai sievietei – kājas trauma. Notikuma vietā bijuši arī divi sešgadīgi bērni – puika un meitene, taču viņu vecāki no mediķu palīdzības atteicās, jo bērniem sūdzību nebija," teica NMPD pārstāve Ilze Bukša.

Savukārt Natālija vēl līdz šim nevar atgūties pēc notikušā. "Sabruka cietokšņa konstrukcijas, turklāt nebija nekādu brīdinājuma lentu," apgalvo sieviete.

Savukārt "Cinevilla" menedžeris Mareks Dambis atzīst, ka jau pie ieejas apmeklētāji tiek brīdināti par to, ka teritorijā ir jaunas dekorācijas un ka uz tām kāpt ir aizliegts. "Informācija par to latviešu un angļu valodā ir izvietota pie kases. Turklāt, pērkot biļetes, kasieris mutiski par to brīdina. Tāpat informācijas stendi ir izvietoti teritorijā, bet paši objekti ir norobežoti ar lentām, konkrēti šis – ar sarkani baltu lentu. Iespējams, ka to vienkārši kāds ir pārrāvis. Kad pēc notikušā cietušo radinieks parādīja negadījuma vietu, lenta patiešām bija sarauta," klāsta "Cinevillas" pārstāvis.

Pēc menedžera vārdiem, augstums, no kāda nokrituši cilvēki, bijis divi līdz trīs metri. Pagaidām nav skaidrs, kas tieši noticis – vai nu izkritis dēlis, vai arī platforma, uz kuras cilvēki uzkāpuši, nav izturējusi slodzi.

Dambis saka, ka viņš personīgi izsaucis "ātros", kuri atbraukuši ļoti ātri. Tāpat ieradusies policija, kas tagad skaidros precīzus notikušā apstākļus.