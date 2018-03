Rīdzinieku vidū mulsumu radījušas "Rīgas siltuma" martā sūtītās vēstules par parādiem saistībā ar piegādāto siltumenerģiju mājokļiem. Iedzīvotājos raisās neizpratne, kas īsti notiek starp pašvaldības uzņēmumu "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) un daļēji pašvaldībai piederošo uzņēmumu "Rīgas siltums".

"Manā pastkastē atnāca ziņojums no AS "Rīgas siltums" par to, ka manai mājai ir parāds par piegādāto siltumenerģiju," raksta Andrejs, kurš pamanījis – viņš nav vienīgais, kurš saņēmis šādu vēstuli.

"Kas notiek AS "Rīgas siltums" un "Rīgas namu pārvaldnieka" starpā?" vaicā "Delfi" aculiecinieks. Arī vairāki sociālo tīklu lietotāji ir pauduši savu neizpratni par saņemtajām vēstulēm, kuras izsūtījis "Rīgas siltums".

Kā portālam "Delfi" skaidro "Rīgas siltuma" pārstāve Agnete Bušta, problēmas sākums rodams pirms septiņiem gadiem, kad 2011. gadā daudzi rīdzinieki "nokļuva ļoti neapskaužamā situācijā, proti, bankrotējot negodprātīgiem pārvaldniekiem, kuri iedzīvotāju ilgā laikā posmā samaksāto naudu nebija pārskaitījuši "Rīgas siltumam" un izveidojuši lielus parādus, par kuriem iedzīvotāji ilgstoši nezināja, viņiem diemžēl nācās maksāt vēlreiz".

Šī iemesla dēļ "Rīgas siltums" tagad veic virkni preventīvu pasākumu, lai savlaicīgi neveiktu maksājumu dēļ nenāktos ciest visiem ēkas iedzīvotājiem.

Piemēram, nesaņemot no ēkas pārvaldnieka maksājumu līgumā paredzētajā termiņā (līdz nākamā mēneša 20. datumam), "Rīgas siltums" nosūtīta informatīvu vēstuli ēkas pārvaldniekam, kurā tiek norādīts par kavētu maksājumu un tiek izteikts aicinājums norēķināties. Kā uzsver Bušta, liela daļa pārvaldnieku pēc šādu vēstuļu saņemšanas veic maksājumus.



"Ēkas pārvaldnieku ir izvēlējušies dzīvokļu īpašnieki un tieši viņu interesēs ir rūpīgi sekot līdzi pārvaldnieka darbībām." AS "Rīgas Siltums" pārstāve Agnete Bušta



Ja maksājums joprojām netiek veikts, "Rīgas siltums" nepieciešamības gadījumā arī telefoniski sazinās ar ēkas pārvaldnieku, atgādinot par nepieciešamību veikt samaksu un ka samaksas nesaņemšanas gadījumā uzņēmums būs spiests informēt dzīvokļu īpašniekus. Ja maksājums joprojām netiek veikts, tad, ņemot vērā, ka līguma slēdzēja puse ar "Rīgas siltumu" ir dzīvokļu īpašnieki, "Rīgas siltums" informē dzīvokļu īpašniekus, ka viņu pilnvarotā persona (ēkas pārvaldnieks) – nav norēķinājies ar "Rīgas siltumu" par saņemtajiem pakalpojumiem.

Kā atzīmē "Rīgas siltuma" pārstāve, dzīvokļu īpašniekiem šī informācija dod iespēju veikt preventīvus pasākumus arī savā pusē, vēršoties pie pilnvarotās personas (pārvaldnieka) un noskaidrojot, kādu iemeslu dēļ netiek veikti maksājumi – vai nemaksā iedzīvotāji, vai arī pārvaldnieks neveic maksājumus.

Ēkas pārvaldnieku ir izvēlējušies dzīvokļu īpašnieki, un tieši viņu interesēs ir rūpīgi sekot līdzi pārvaldnieka darbībām, atgādina Bušta. "Redzam, ka pēdējā laikā dzīvokļu īpašnieku izpratne par to, ko viņi var prasīt no pārvaldnieka, ir būtiski augusi un par mūsu veiktajiem informatīvajiem pasākumiem nereti esam saņēmuši no iedzīvotājiem pateicības, jo savlaicīga informācijas saņemšana ir ļāvusi operatīvi rast risinājumus un nenonākt līdzīgā situācijā kā daudzus gadus iepriekš," uzsver "Rīgas siltuma" pārstāve.

Viņa arī aicina dzīvokļu īpašniekus, kuri vēlas noskaidrot parāda par ēku esamību, vērsties "Rīgas siltumā" pa vēstulē norādītajiem telefona numuriem vai arī nosūtot e-pastu norekini@rs.lv .

"RNP klientiem, kuriem nav parādu par saņemtajiem pakalpojumiem, nav pienākums apmaksāt kaimiņu parādus" RNP pārstāvis Krists Leiškalns

Jau ziņots, ka par "Rīgas siltuma" sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotāji patlaban uzņēmumam ir parādā 12,3 miljonus eiro, bet 2017. gada martā iedzīvotāju parāds par siltumenerģiju marta vidū bija 10,8 miljoni eiro.

"Ja norēķini par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem tiek veikti ar pārvaldnieka starpniecību, pārvaldnieka pienākums ir no dzīvojamās mājas īpašnieka saņemto maksājumu nekavējoties pārskaitīt pakalpojuma sniedzējam tieši dzīvojamās mājas īpašnieka samaksātajā apmērā," atgādina arī RNP pārstāvis Krists Leiškalns.

Viņš arī apgalvo, ka RNP neplāno pārtraukt siltumapgādi mājās, kurās norēķins par siltumenerģiju nav veikts pilnā apmērā.

"Ja kāds no dzīvojamās mājas īpašniekiem neveic maksājumus, dzīvojamai mājai kā pakalpojuma saņēmējam veidojas parāds. RNP klientiem, kuriem nav parādu par saņemtajiem pakalpojumiem, nav pienākums apmaksāt kaimiņu parādus," uzskata RNP pārstāvis.

"Parādu piedziņas darbības RNP vērš tieši pret attiecīgās dzīvojamās mājas konkrēto parādnieku," skaidroja Leiškalns.

