Šī ir vēstule visiem latviešiem Latvijā. Šodien, klausoties mūziku, atradu 2011. gada "Sounds like Latvia" projekta videoklipu "Prāta vētras" dziesmai "Tu izvēlējies palikt" – un mani pārņēma milzīgs latvieša lepnums, kas liek sajusties īpašai. Mūzika latviešiem ir visspēcīgākais ierocis, jo tā ir mūsu lūgšana, mūsu ticība sev un augstākiem spēkiem.

Mūsdienās daudz tiek runāts par latviešiem ārzemēs. Mēs visi esam brīvi, tādēļ emigrantu izvēli apšaubīt, manuprāt, ir lieka laika tērēšana. Mēs, kuri izvēlējāmies palikt, šo gadu pavadām vienos priekos – milzum daudz Latvijas simtgadei veltītu kultūras pasākumu, grandiozi Dziesmu un deju svētku notikumi – un 18. novembra salūta gaidās. Ir laiks būt laimīgiem savā zemē. Būt laimīgam latvietim nozīmē tādu pašu godu kā būt brīvam latvietim.

Par ko gan būt laimīgam? Par dzīvību, par to, ka mums tā ir, par to, ka mums tā dota, un par to, ka varam to dot citiem. Un te jāpiemin rūpes gan par savām saknēm, gan atvasēm. Lielākā vērtība ir ģimene. Katru dienu es redzu seniorus, kuri ar milzīgām grūtībām cenšas paši par sevi rūpēties, nesot smagus iepirkumu maisus, un nodomāju – kur gan ir viņu bērni? Visviedākās gudrības mēs varam smelties savās saknēs. Rūpēties par saviem vecākiem ir privilēģija, nevis nasta, un šī privilēģija nebūt nav mūžīga.

Spriežot pēc statistikas datiem, latviešu dzimstība par aptuveni astoņiem tūkstošiem gadā iepaliek mirstības rādītājiem. Es pati nesen kļuvu par mammu savam pirmajam bērnam un no gaidību laika līdz pat šim brīdim esmu patīkami pārsteigta par Latvijas līmeni grūtnieču, dzemdētāju un jaundzimušo aprūpē. Latvijā ir daudz sakārtotu sistēmu, daudz vairāk nekā nesakārtotu. Mūsu perfekcionisms un gaidas diemžēl neļauj to novērtēt. Kad bērniņš nāk pasaulē un māte ir pilnīgi bezpalīdzīga, tikai šībrīža sistēma, kurā katrs mediķis pēc zvana uz 112 zina, ko darīt, var novest situāciju līdz laimīgam atrisinājumam. Mūsu valsts sakārtotību ir viegli novērtēt, kad nonākam grūtībās, un viens zvans uz 112 var glābt dzīvību vai materiālās vērtības.

Politika, šķiet, ir palikušo latviešu mīļākais temats. Nezinu, kādēļ mums ir vēlme, lai valdībā atrastos mūsu vecāku kloni, kuri rūpētos tikai katrs par sava bērna interesēm un labklājību. Mūsu valsts nav bankrotējusi kā Grieķija, mūs neviens nav okupējis kā daļu Ukrainas. Latvijā cilvēki var aiziet gulēt, zinot, ka rītdiena būs tikpat iespējām bagāta, kāda bija šodiena. Mums ir neskaitāmi daudz iespēju sevi un citus darīt laimīgus katru dienu.

Mums patīk iedvesmojoši cilvēki. Vaira Vīķe-Freiberga mūs iedvesmoja, viņa mums atgādināja justies stipriem un vareniem. Arī tad, ja iedvesmojošus cilvēkus neredzam televīzijā, tādus itin viegli varam atrast mūsu ikdienā, un arī mēs paši varam kļūt iedvesmojoši.

Uz jautājumu "Kā tu jūties?" atbildēsim, ka esam laimīgi. Un nejautāsim, kāpēc, jo mēs piedzimstam šai zemē, lai tādi būtu.