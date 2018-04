Viktora ģimene nesen saņēma vēstuli no parādu piedziņas uzņēmuma, kas pieprasa brīvprātīgi pārskaitīt uz norādīto kontu 65 eiro - parādu par mobilā operatora " Tele2 " sniegtajiem pakalpojumiem un piedziņas izdevumus. Vīrieti vēstule sadusmojusi, jo uzņēmums laikus tika informēts par "parādnieka" nāvi, vēsta portāls "rus.delfi.lv".

Vēstulē norādīts, ka klients nav izpildījis savas saistības pret "Tele2", kas pamatotas 2012. gadā slēgtajā līgumā. Tādējādi mobilais operators pilnvarojis uzņēmumu "Gelvora" veikt nepieciešamās darbības, lai parādu piedzītu. Parāda summa ir 53,30 eiro, kā arī parāda piedziņas izdevumi septiņu eiro apmērā. Kopumā – 64,81 eiro. Vēstules nobeigumā klients lūgts labprātīgi dzēst parādu, nosaukto summu pārskaitot uz norādīto kontu. Apmaksas termiņš – 29. aprīlis.

Apmaksājamās summas atšifrējums:

Pamatparāds: EUR 53.30

Procentu parāds: EUR 0.00

Līgumsods: EUR 0.00

Nokavējuma procenti: EUR 0.00

Piedziņas izdevumi: EUR 7.00

Tiesvedības izdevumi: EUR 0.00

Citi izdevumi: EUR 4.51

Parāda kopsumma: EUR 64.81

Aicinām Jūs (līdz 29.04.2018) labprātīgi samaksāt parādu, veicot naudas pārskaitījumu uz SIA "Gelvora" norēķinu kontu.

Viktors ir sašutis par mobilā operatora darbībām. Viņa radinieks, no kura mobilais operators cenšas atgūt parādu, miris jau 2014. gadā. Turklāt "Tele2" par viņa nāvi tika informēts nekavējoties.

"Miršanas apliecība jums tika nogādāta uzreiz pēc tās saņemšanas – kopija tika atdota tirdzniecības centra "Spice" filiālē. Pēc tam vairākas reizes no jums saņemts rēķins, un mēs ar jums vairākkārt sazvanījāmies un skaidrojām situāciju. Pa telefonu jums viss it kā bija skaidrs un jūs pat atvainojāties, solījāt tikt skaidrībā. Taču paiet laiks un atnāk vēstule no "jūsu draugiem". Rodas jautājums, vai esat adekvāta kompānija? Man šķiet, ka nē," dusmas neslēpj Viktors.

Viņš apsver iespēju par notikušo ziņot Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC), kā arī sākt cita mobilā operatora meklējumus personiskajai un juridiskajai lietošanai.

Uzņēmumā "Tele2" atzīst, ka notikusi cilvēciska kļūda un sola klientu atbrīvot no radinieka parāda. "Konkrēto gadījumu pārbaudījām un konstatējām, ka mūsu darbinieks pieļāvis kļūdu, kuras dēļ netika anulēts rēķins par mobilajiem sakariem. Atzīstot savu kļūdu, mēs jau sazinājāmies ar klientu un atvainojāmies. Visas parādsaistības ir anulētas. Kā kompensāciju savam klientam sniedzām iespēju izmantot "Tele2" pakalpojumus ar atlaidi," atzīmēja "Tele2" klientu apkalpošanas departamenta direktore Marita Romanovska.