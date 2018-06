Iekopjot piemājas teritoriju, "Delfi" lasītāji darinājuši gan puķu krāvumus, dīvānus, neparastas dobes un pat akmens bumbas, liecina iesūtītās fotoreportāžas.

Puķu kalns Siguldā

Apjomīgu puķu kalnu no nevajadzīgām riepām savā piemājas dārzā Siguldā izveidojusi Maira. Viņa klāsta, ka pirms apmēram gada sākusi mitināties Teodora Zaļkalna mājās, kur apkārtne bijusi nolaista. "Tā kā esmu uzaugusi privātmājā, esmu uz "tu" ar dārzu, nolēmu pašas spēkiem iekārtot dārzu," teic Maira.

Puķu dobe iekārtota, izmantojot dažāda veida riepas. Tās ar metāla plāksnēm savienotas kopā, bet vienā no riepām ierakta veca koka galotne, kurai pieskrūvēti āķi dažāda veida puķu podu iekarināšanai. "Riepas nomaskēju ar parastiem lauku akmeņiem, nemūrējot, sastādīju ziedus, izveidoju platformu no akmeņiem, pievienoju āra eglīšu mantiņas. Šādu kalniņu, ja ir palīgi, var izveidot dienas laikā," teic Maira. Tāpat fotoreportāžā Maira fiksējusi pie mājas izveidotu "piena ceļu" no puķēm.

Akmens bumba un dakstiņu pods

Gatis savā piemājas dārza izveidojis akmens bumbas, kā arī no māla dakstiņiem puķu podu un dekoru, kurā iekombinēti arī akmeņi.

Gatis klāsta, ka akmens bumbu veidošanai svarīgākais un grūtākais ir atrast pietiekami daudz un "pareizos" akmeņus. Tie nedrīkst būt plānāki par trīs centimetriem un arī ne biezāki. Pretējā gadījumā bumbas svars pieaugs. Otrkārt, tiem vajadzētu būt pareizajā formā – lai varētu vienu akmeni pielikt klāt otram, pretējā gadījumā radīsies lielas atstarpes uz pašas akmens bumbas un tā vairs neizskatīsies pievilcīgi. Vairāk par bumbu darināšanu lasi šeit.

Veselības taka

Veselības taku – apaļdobi Una Krūskopa iekopusi gandrīz gada garumā. Aplis un eja noklāta ar ģeostiklu, virs kura kārtoti dažādu materiālu segumi: akmeņi, oļi, mulča, smiltis, grants, šķembas un keramzīts. Aplī iekārtotajās sešās vienādajās dobēs iestādīti vienkārši ziedi, pārsvarā ziemcietes. Savukārt apļa centrā – iedēstīts nokarenais pūpolkoks.

Masīvkoka sols un sēnes

Normunds Zutiņš paša rokām darinājis masīvkoka dārza mēbeli – solu. Izmantota gan kļava, gan bērzs un egle. Vienlaikus tapušas arī dekoratīvas koka sēnes dārza daiļošanai.

Praktiskas puķu kastes

Apjomīgas un praktiskas puķu kastes Artas piemājas dārza greznošanai tapušas no palešu bortiem.

Savukārt Raivo Zveijnieks izgatavojis stūra dīvānu ar galdiņu terasei. Tiesa, vēlāk izrādījies, ka mēbeles terasei nedaudz par mazu (2,7 metri līdz 1,3 metri), tāpēc šobrīd tiek izmantotas pirtiņas atpūtas telpā. Raivo apgalvo, ka komplektu izgatavojis vien divos vakaros.

Arī tu vari pastāstīt un parādīt savu dārzam radīto meistardarbu, vai tā būtu puķu dobe, dārza mēbeles vai kāds neparasts dekors. Foto vai video reportāžu vari sūtīt līdz 14. jūnijam. Reportāžu vari pievienot šeit. Konkursa uzvarētājs, reportāžas autors saņems dāvanu, "Galactico" karti 30 eiro vērtībā iepirkumiem lielākajos tirdzniecības centros Latvijā.