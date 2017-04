Pērn pavasarī pirms termiņa atbrīvotais Vjačelavs par kurinātāju Rīgas svētā Pāvila evaņģēliski luteriskajā baznīcā strādā no septembra. Taču vien šogad viņš uzzinājis, ka pa ieslodzījumā pavadīto laiku uzkrājies ap 12 000 eiro parāds valstij, kas maksājusi alimentus diviem viņa bērniem. Parāda segšanai turpmāk aiziešot būtiska daļa viņa algas, bet ar 190 eiro, kas paliks pašam strādniekam, izdzīvot neesot iespējams.

Vjačeslavs portālam "Delfi" uzsver, ka par parādu neko neesot zinājis, jo nekādus paziņojumus par to no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) viņš cietumā neesot saņēmis, lai gan valsts zinājusi, ka viņš izcieš sodu. Viņš ieslodzījumā esot saņēmis vairākas tiesas vēstules ar spriedumiem krimināllietās, taču paziņojumus no UGF – ne reizi. "Šobrīd vienīgais, ko es vēlos, ir, lai pārskata manu lietu un lai labo parāda atmaksas grafiku. Uzskatu, nav bijis godīgi no valsts puses nepaziņot man laikus par manām saistībām," pauž Vjačeslavs.

Atbildīgās iestādes savu vainu šajā situācijā nesaskata un portālam "Delfi" norāda, ka tāds ir likums, turklāt pats alimentu nemaksātājs par piedziņu ir ticis informēts, vēl jo vairāk – tiesas sēdē viņš pats atzinis bērnu mātes prasību par alimentu piedziņu.

Cietumā strādā un atrod Dievu

"Ieslodzījuma vietā strādāju, bet nebiju informēts, ka esmu parādā UGF, un ka mans parāds aug milzu tempos. Tagad mans darba devējs ir spiests atdot pusi no manas algas. Nezinu, kā lai turpmāk dzīvoju ar 190 eiro mēnesī," vēstulē portālam "Delfi" raksta bijušais ieslodzītais Vjačeslavs, kura alga par kurinātāja un citiem saimnieciskiem darbiem draudzē ir 470 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Viņš atklāj, ka cietumā nokļuvis 2011. gada 24. maijā. Tur strādājis algotu darbu galdniecībā un kā remontstrādnieks. Pievērsies kristietībai. No ieslodzījuma Vjačeslavs atbrīvots pirms termiņa pēc nepilniem pieciem gadiem – 2016. gada 16. martā: "tiesa man deva iespēju pierādīt, ka esmu mainījis dzīvi un uzskatus". Uzreiz pēc atbrīvošanas viņš esot sācis meklēt darbu, taču, uzzinot, ka vīrietis bijis cietumā, darba piedāvājumi atteikti, līdz beidzot izdevies atrast darbu draudzē.

Draudzē portālam "Delfi" saka, ka Vjačeslavs ir labs strādnieks. Pats vīrietis nenoliedz, ka pirms ieslodzījuma strādājis algotu darbu arī kādā Rīgas pašvaldības uzņēmumā un uzsver, ka nekad neesot bijis pret alimentu maksāšanu saviem bērniem – cita lieta esot ar bankās ņemtajiem kredītiem. Par uzturlīdzekļu parādu valstij Vjačeslavs esot uzzinājis vien no darba devēja, kurš arī informējis par aprīlī gaidāmajām izmaiņām viņa algas maksāšanas kārtībā.

Milzu parāds pārsteidz negaidīti

Īpaši sarūgtināts viņš ir par to, ka nav ticis informēts par uzkrāto parādu UGF – viņa rokās neesot nonākusi neviena vēstule, kas liecinātu par parāda piedziņu vai par valsts izmaksātajām summām bērnu uzturēšanai. Cietumā šādus paziņojumus viņš neesot saņēmis, un arī deklarētajā adresē Rīgā, Augusta Deglava ielā, ko viņš neesot mainījis kopš 2005. gada, viņa piederīgie nekādas fonda vai tiesu izpildītāja sūtītas vēstules pastkastītē neesot redzējuši.

Viņš pats personīgi šogad divas reizes apmeklējis UGF administrāciju, kur beidzot arī saņēmis izdruku ar parāda pārskatu. "Nemaz nav jābūt matemātiķim, lai izrēķinātu parāda segšanas laiku. Tie būs vismaz 15 gadi," raksta vīrietis, kurš arī neslēpj savu izmisumu un vaicā, kā lai dzīvo tālāk?

Vjačeslavs telefonsarunā ar "Delfi" saka: "Ja es vai mani vecāki būtu zinājuši par parādu, tad noteikti viņi man būtu kaut kā palīdzējuši to segt, kamēr biju vēl cietumā". Vīrietis brīnās, kādēļ tiesu izpildītājs parāda piedziņu nav vērsis pret atalgojumu, kas viņam maksāts par darbu ieslodzījuma laikā.

Alimentus nav maksājis arī pirms cietuma

Tiesu izpildītājs Andrejs Glumovs, kura pārziņā ir 13 no pavisam 16 pret Vjačeslavu ierosinātajām lietām, no kurām piecas ir krimināllietas, portālam "Delfi" saka, ka uzturlīdzekļu parāda piedziņas lieta tiek vesta jau kopš 2011. gada 8. marta – laika, kad vīrietis vēl bijis brīvībā.

Glumovs skaidro, ka agrāk piedzīt parādu no Vjačeslava nevarēja, jo, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem, 2013. gadā un 2015. gadā vīrietim ienākumu nav bijis, bet 2014. gadā tie bijuši 20 lati. Savukārt 185 eiro un 18 centus viņš saņēmis par algotu darbu 2016. gadā.

UGF izziņa liecina, ka valsts Vjačeslava vietā viņa bijušajai sievai par abiem bērniem uzturlīdzekļus maksā no 2011. gada 5. aprīļa. Parāds pašlaik ir 12 134 eiro. "Informāciju par to, ka ir uzsākta izpildu lietvedība viņš saņēma jau 2011. gada martā. Viņš ļoti labi zināja, ka sieva pieprasa uzturlīdzekļus," uzsver tiesu izpildītājs.

Par izmaksu sākšanu ticis informēts

Arī UGF noraida pārmetumus par to, ka vīrietis nebūtu informēts par saistībām. Fondā skaidro, ka Vjačeslava bērnu māte ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu vērsusies 2011. gada aprīlī un tad fonds uzsācis naudas maksāšanu.

"Ja izmaksu no fonda uzsāka 2011. gada aprīlī, tad parādnieks arī tika informēts par izmaksas uzsākšanu vēl pirms nokļūšanas ieslodzījumā 2011. gada 24. maijā," portālam "Delfi" teic Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Sintija Lavska.

UGF skaidro, ka vēstuli par lēmumu izmaksāt uzturlīdzekļus no fonda naudas administrācija nosūta parādniekam uz deklarēto dzīvesvietas adresi, vai arī uz papildu adresi, ja tāda norādīta. Dokumentu var sūtīt arī uz citu adresi, ja parādnieks norāda uz objektīviem šādas nepieciešamības iemesliem.

Vaicāta par to, vai fonda administrācija paziņojumus sūta arī uz ieslodzījuma vietām, Lavska atbild noraidoši: "Šādu rīcību likums neparedz."

Valsts informē par izmaksu un par aktuālo parādu

Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, proti, kā neierakstīta vēstule, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no brīža, kad tas reģistrēts kā nosūtāmais dokuments, portālam "Delfi" stāsta Lavska. Viņa arī piebilst, ka parādnieks saņem informāciju gan par sākto uzturlīdzekļu izmaksu, gan arī par aktuālo parāda apmēru – UGF vairākas reizes informāciju par parādu nosūta uz alimentu nemaksātāja deklarēto dzīvesvietas adresi. Šo informāciju gan var uzzināt arī vietnē "www.latvija.lv", izmantojot e-pakalpojumu "Informācija par uzturlīdzekļu parādu".

UGF var pieņemt lēmumu izmaksāt uzturlīdzekļus tikai tad, ja zvērinātu tiesu izpildītājs konstatē, ka parādnieks nepilda tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu, nenodrošina bērna uzturēšanu vismaz minimālajā apmērā. Šāda kārtība spēkā arī gadījumos, ja, vēršoties tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu, prasītājs lūdz nekavējoties pieņemt lēmumu par pagaidu uzturlīdzekļu izmaksu. Spriedums var stāties spēkā vēl līdz notikusi pati tiesa sēde par piedzenamo uzturlīdzekļu apmēru, norāda Lavska.

Tiesā atzinis prasību par alimentiem; spriedums jāpilda

Sēde par uzturlīdzekļu piedziņu no Vjačeslava notika 2011. gada 14. septembrī, kad viņš jau bija ieslodzījumā. Tieslietu ministrijā (TM) portālam "Delfi" pauž, ka tiesas sēdē vīrietis piedalījies un bērnu mātes prasību atzinis pilnā apmērā.

TM vērš uzmanību uz to, ka likuma noteiktajā kārtībā vēl pirms tiesas Vjačeslavam bijusi iespēja sniegt paskaidrojumus par uzturlīdzekļu prasību, kā arī viņš varēja galīgo spriedumu pārsūdzēt, ja uzskatīja to par nepamatotu.

"Kad tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu stājies spēkā, to jāpilda neatkarīgi no jebkādiem apstākļiem. Parādnieks var tiesā prasīt pārskatīt noteikto uzturlīdzekļu apmēru, ja mainās lietas apstākļi, piemēram, būtiski samazinājušies ienākumi," portālam "Delfi" stāsta TM Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Ivulāne.

TM uzsver, ka tieši zvērināts tiesu izpildītājs ir atbildīgs par parāda piedziņu – viņš drīkst piemērot dažādus piespiedu izpildes līdzekļus, ievērojot piedzinēja norādījumus. Ja tiesu izpildītāja rīcībā ir informācija, ka parādnieks strādā algotu darbu, viņš var dot rīkojumu darba devējam veikt ieturējumu no darba samaksas.

Likums paredz iespēju apstākļos, kas apgrūtina tiesas sprieduma izpildi vai padara to par neiespējamu, zvērinātam tiesu izpildītājam iesniegt priekšlikumu tiesā par sprieduma izpildes atlikšanu, sadalīšanu termiņos, tā izpildes veida vai kārtības grozīšanu. Vjačeslavam gan šis jautājums esot jārisina, vēršoties pie zvērināta tiesu izpildītāja, rezumē ministrijā.