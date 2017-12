Par vairāku Rīgas pašvaldības uzņēmuma SIA " Rīgas satiksme " (RS) objektu apsargāšanu gādā kompānija SIA " Koblenz Drošība", kas savukārt darbam objektos piesaistījusi apakšuzņēmējus. Viens no tiem – SIA "Termolate" – saviem darbiniekiem vairākus mēnešus nav izmaksājis algas un nav paziņojis par viņu atlaišanu, tādēļ darbinieki 20 dienas pēc atlaišanas vēl strādājuši objektos, portālam "Delfi" pastāstīja kāds no bijušajiem "Termolates" darbiniekiem.

Saskaņā ar darbinieka pausto, bez algas par oktobri un novembri palikuši vairāki apsargi, kuri nu jau pieņemti darbā citā apsardzes kompānijā un joprojām turpina strādāt RS objektos. "Termolates" darbinieki esot atlaisti novembra sākumā, taču to viņi uzzinājuši no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanās sistēmas vien 20 dienas pēc atlaišanas, nevis no darba devēja. "Tad sanāk, ka esam strādājuši bez līguma, vispār bez jebkā," pauda bešā atstātais darbinieks.

Viņš stāsta, ka lai arī "Koblenz Drošība " apakšuzņēmēji regulāri mainās, šis ir pirmais gadījums, kad netiek izmaksātas algas: "Tās firmas mainās regulāri, iepriekš bijām citā, tad "Termoalte", tagad atkal citā".

Uz portāla "Delfi" jautājumu, vai patiešām "Koblenz Drošība" apakšuzņēmēji ne vienmēr izrādās uzticami un mēdz nemaksāt saviem darbiniekiem, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Raivis Terinks vien norāda, ka tas ir pirmais šāda veida gadījums. Viņš portālam "Delfi" apstiprināja, ka "Koblenz Drošība" sadarbojusies ar "Termolati", taču sadarbība pārtraukta: "''Koblenz Drošība'' ar šo apakšuzņēmēju sadarbību ir pārtraukusi, tādēļ šobrīd no mūsu puses nav iespēju ietekmēt bijušā apakšuzņēmēja rīcību." Viņš norādīja, ka "Koblenz Drošība" visus maksājumus apakšuzņēmējam veikusi savlaicīgi.

Savukārt RS preses pārstāvis Viktors Zaķis portālam "Delfi" pastāstīja, ka saskaņā ar līgumu "Koblenz Drošība" ir jāsaskaņo ar RS jebkurš apakšuzņēmējs, bet RS nav informācijas par šo apakšuzņēmēju.

Kā liecina "Lursoft" pieejamā informācija, "Termolate" saimniecisko darbību 9. novembrī apturējis VID. Uzņēmumam VID administrēto nodokļu parāds 7. decembrī bijis vairāk nekā 163 tūkstoši eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Krievijas pilsonis Deniss Rožkovs. 2016. gadā uzņēmums apgrozījis vairāk nekā 54 tūkstošus eiro, ciešot 1542 eiro lielus zaudējumus. Šī gada aprīlī mainījusies "Termoaltes" valde – Venta Smiltnieka vietā nācis jau minētais Rožkovs.

Valsts darba inspekcijā (VDI) pastāstīja, ka no "Termolates" bijušajiem darbiniekiem nekādas sūdzības vismaz pagaidām nav saņemtas, līdz ar to VDI nekādus plašākus komentārus par uzņēmumu nevar sniegt.

Ar "Termoalati" portālam "Delfi" sazināties neizdevās – uzņēmuma norādītas kontakttālrunis neeksistē.

Tikmēr darbinieki ir apņēmības pilni cīnīties par savām tiesībām saņemt atalgojumu, tiesa pagaidām tas augļus nav nesis.