"We support NATO (Mēs atbalstām NATO).

Ar Bea rokās stāvu pie Ādažu "Lido" kases. Priecājoties par manu pusdienu izvēli, bērns sāk dīdīties un rociņām vicināties. Otrā rokā gribētos paņemt paplāti un aiznest līdz galdam. Prātoju, kas nokritīs pirmais no iespējamā mazās kājas spēriena – kefīra glāze vai otra glāze ar burkānu sulu?

Četri darbinieki un daži ēdāji aizrautīgi noskatās manus centienus līdzsvarot zīdaini un paplāti. Izdosies vai nē? Interesanti taču!

Cik jauki, ka piecēlās vesels galds amerikāņu karavīru un ar "Please, let us help you, mam!" aiznesa manu paplāti, atnesa barošanas krēsliņu, pajokoja ar Bea un pat manai somiņai pieriktēja krēslu.

Lai mums visām izdodas izaudzināt tik sirdsgudru un iejūtīgu nākamo latviešu paaudzi!"