Agrā Jaungada rītā Aigars Meznieks pēc viena alkoholiska svētku kokteiļa izdzeršanas Rīgā vērsās pie likumsargiem, lūdzot brīvprātīgā kārtā viņam pārbaudīt alkohola līmeni izelpā, jo bija plānojis ar auto doties ārpus pilsētas. Vīrietis saņēma atteikumu un ir neizpratnē, kāpēc atšķirībā no Vācijas, Dānijas un Igaunijas, policija Latvijā šoferiem šādu palīdzību atsaka.

Portāla "Delfi" rīcībā nonākusi Aigara vēstule Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšniekam Jurim Lūkasam, kur izklāstīti 1. janvāra rīta notikumi.

Aigars vēstulē pauž, ka atteikumu veikt alkohola līmeņa izelpā pārbaudi viņš saņēma kā no Valsts, tā arī no Rīgas pašvaldības policijas. Turklāt vīrietis arī esot maldināts, jo, sazinoties ar pašvaldības policiju telefoniski, viņam apsolīts pārbaudi veikt.

"Devos uz tuvāko Rīgas pašvaldības policijas iecirkni. Iepriekš to sazvanīju un noskaidroju adresi – Hanzas ielā 7. Darbinieks pa telefonu man vaicāja, kāda ir problēma, ko arī pavēstīju. Saņēmu saprotošu atbildi, kā arī mani informēja, cik minūtes no Vecrīgas līdz iecirknim man būs jāiet," stāsta Aigars.

Tomēr iecirknī autovadītājam paziņots, ka ar šādiem pakalpojumiem policija nenodarbojas. "Darbiniece bija nelaipna. Biju veltīgi nogājis trīsarpus kilometrus, salijis un zaudējis laiku," vilšanos neslēpj Aigars. Viņš ir pārliecināts, ka ticis maldināts un kārtības sargi rīkojušies neprofesionāli.

Aigaru arī mulsina policijas prakse Latvijā. Kamēr Vācijā, Dānijā un Igaunijā, kur vīrietis apmeklējis mūzikas festivālus, policija ne reizi nav atteikusi palīdzību līdzīgā situācijā, proti, izmantot iespēju pārbaudīt alkohola līmeni izelpā, attieksme Latvijā ir kardināli pretēja.

"Miljoni no nodokļu naudas tērēti dažādām kampaņām un reklāmām par drošību uz ceļa. Realitātē rūpes par drošību un vienaldzīgas, ko apliecina arī manis piedzīvotā situācija. Mēs esam tie, kas dzīvojam šajā valstī un veidojam to," pārdomās dalās Aigars.

RPP pārstāvis Toms Sadovskis skaidro, ka likumsargi nedrīkst iedzīvotājiem pēc viņu pašu vēlēšanās mērīt alkohola līmeni izelpā ar alkometru, jo, pirmkārt, alkometri iegādāti pārkāpumu fiksēšanai, otrkārt, ikvienu mērījumu uzskaita.

"RPP ir saņēmusi jaunā vīrieša vēstuli par notikušo 1. janvāra rītā un viņš saņems precīzu situācijas skaidrojumu, kādēļ darbinieki kļūdaini norādījuši par iespēju veikt pārbaudi Hanzas ielā. Pārbaudot dežūrdaļas Hanzas ielā ierakstus, darbinieces rīcībā pārkāpumi nav identificēti. Ieraksti neliecina par to, ka darbiniece bijusi nelaipna," stāsta Sadovskis.

Komentējot telefonsarunu ar RPP, Sadovskis teic, ka jaunais vīrietis vaicājis, kur atrodas tuvākais policijas iecirknis. Saņēmis atbildi. Tikai pašās sarunas beigās viņš minējis, ka vēlas pārbaudīt alkohola koncentrāciju izelpā.

Policija atgādina, ka gadījumos, ja cilvēkam ir šaubas par to, vai viņu izelpā alkohola koncentrācija pārsniedz atļauto, jāatturas no spēkrata vadīšanas. Pēc alkohola lietošanas pie stūres nav ieteicams sēsties, kaut arī formāli likums to pieļauj. "Pētījumi liecina, ka pat reibums normas robežās negatīvi ietekmē šofera reakcijas laiku," norāda Sadovskis.