No 2017. gada 1. janvāra Latvija ieviesusi jaunu instrumentu cīņā ar CO2 izmešiem atmosfērā. Likvidēts viena veida nodoklis, bet vietā likts cits, kā rezultātā autovadītāji sadalīti divās kategorijās, turklāt rodas iespaids, ka valsts nevēlas, lai turpmāk ielās atrastos lietoti auto, raksta portāla "Delfi" lasītājs.

"Manā īpašumā ir 2002. gada "Audi A4 B6 Avant", 1.9 TDi, 96 kw, līdz šim auto nodokli biju maksājis saskaņā ar automašīnas masu. Gadā tie bija 128 eiro.

Prātoju, ka līdz ar jauno nodokli, ko aprēķina pēc spēkrata radītajiem CO2 izmešiem, maksājamā summa paliks mazāka. Manam auto CO2 izmešu daudzums ir 150 līdz 151 grams uz kilometru. Saskaņā ar pašreizējo izcenojumu tie būtu 120 eiro gadā.

Realitātē viss izrādījās citādāk. Nodokļa apmērs pieaug, tagad man gadā ir jāmaksā 137 eiro. Tas nozīmē, ka nodokļa apmērs pieaudzis par desmit eiro.

Kāpēc šāds aprēķins? Automobilis taču smagāks nav kļuvis, spēkrata CO2 izmešu daudzums nav pieaudzis.

Acīmredzot Ceļu satiksmes drošības direkcija un valsts spļauj cilvēkiem sejās un nolēmuši, ka CO2 izmešus rada tikai pēc 2009. gada ražotie automobiļi un jaunāki.

Jebkurā gadījumā nav saprotams, kāpēc, ja nodoklis rēķināts saskaņā ar auto masu spēkratiem ražotiem līdz 2004. gadam, tas tomēr šogad ir lielāks nekā iepriekš? Turklāt mana auto radītie izmeši, saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju, ir pat zemāki vai arī robežojas ar atmosfērā izsviesto CO2 izmešu daudzumu, ko rada salonos pirkti spēkrati.

Kāpēc autovadītājus tagad dala kategorijās? Ja reiz valstij naudas par maz, tad taču varbūt vispār aizliedziet cilvēkiem pārvietoties ar lietotiem auto," pauž aculiecinieks.

"Delfi" jau vēstīja, ka no 2017. gada sākas pakāpeniska pāreja uz ceļa nodokļa likmju aprēķināšanu pēc oglekļa dioksīda (CO2) daudzuma izplūdes gāzēs.

Sākotnēji jaunie nosacījumi attiecas uz automašīnām, kas no 2017. gada 1. janvāra reģistrētas Latvijā un kuru izlaiduma gads ir 2009., kā arī jaunākas. Savukārt no 2019. gada 1. janvāra noteikumi attieksies uz pilnīgi visiem auto, kas būs jaunāki par 2009. gadu.

Savukārt transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pirms 2009. gada, CO2 likmes nepiemēros, un auto īpašnieki turpinās maksāt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli pēc līdzšinējās kārtības.

Papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei noteikta 300 eiro likme vieglajiem auto, kam motora tilpums ir lielāks par 3500 kubikcentimetriem.

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri norma attieksies uz visiem auto, kas būs jaunāki par 2009. gadu. Savukārt transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pirms 2009. gada, CO2 likmes nepiemēros, un auto īpašnieki turpinās maksāt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli pēc līdzšinējās kārtības.

Noteiktas šādas ceļa nodokļa likmes pēc CO2 daudzuma: automobiļiem ar oglekļa dioksīda izmešu daudzumu līdz 50 gramiem uz vienu kilometru - 0 eiro; no 51 grama līdz 95 gramiem - 12 eiro; no 96 gramiem līdz 115 gramiem– 48 eiro; no 116 gramiem līdz 130 gramiem – 84 eiro; no 131 grama līdz 155 gramiem - 120 eiro; no 156 gramiem līdz 175 gramiem – 144 eiro; no 176 gramiem līdz 200 gramiem – 168 eiro; no 201 grama līdz 250 gramiem - 264 eiro; no 251 grama līdz 300 gramiem – 408 eiro; no 301 grama līdz 350 gramiem- 552 eiro; no 351 grama - 756 eiro.

Ja ražotājs automašīnai nav norādījis CO2 izmešu daudzumu, nodoklis jāmaksā pēc līdzšinējās kārtības, proti, summējot automašīnas jaudu, motora tilpumu un pilnu masu.

Jaunajā regulējumā līdzšinējās likmes nedaudz mainītas, noapaļojot līdz veseliem cipariem.