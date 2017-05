Aleksandrs klāsta, ka pagājušajā gadā "Baltijas apdrošināšanas namā" viņam polise gadam 2007. gadā izlaistajam "Volkswagen Touareg" maksāja 48 eiro. Savukārt šim, 2017. gadam, apdrošinātājs par to pašu periodu prasa 83,74 eiro.

Kad vīrietis salīdzināja cenas citās kompānijās, viņš secināja, ka arī tās ievērojami palielinājušas polišu maksu. Piemēram, "Compensa" piedāvā nopirkt OCTA par 152 eiro, "Seesam" – par 137,50 eiro, "Gjensidige" par 130 eiro. Pati lētākā ir "Balta" apdrošināšana – 79,33 eiro. "Jebkurā gadījumā tas ir divreiz dārgāk, turklāt man jāpērk arī KASKO," stāsta Aleksandrs.

Vīrietis piezvanīja "Baltijas apdrošināšanas namam", kur paskaidroja, ka cenas pieaug, jo apdrošināšanu piedāvā ļoti daudzas kompānijas un tādēļ cieš zaudējumus. "Man uzreiz radās jautājums, vai tagad visi autovadītāji ir vienlīdzīgi un "bonus malus" sistēmai vairs nav nekādas nozīmes? Manuprāt, dārgāka polise jābūt tiem, kuri izraisa avārijas. Kā jums šķiet?" vaicā Aleksandrs.

"Baltijas apdrošināšanas namā" "rus.delfi.lv" sacīja, ka atlaižu apjomam, ko piedāvā apdrošinātājs, jābūt tādam, lai varētu izpildīt saistības. Tas nozīmējot, ka gadījumos, kad notiek satiksmes negadījums, cietušajai pusei nav jāpiedzīvo materiālie zaudējumi, skaidroja uzņēmuma apdrošināšanas risku speciāliste Sanita Karpa.

Karpa norādīja, ka šogad atlaižu apmēru ietekmē pieaugošie izdevumi par remontu un par medicīniskajiem pakalpojumiem. "Autovadītājiem, kuri nav izraisījuši ceļu satiksmes negadījumu, samaksa par apdrošināšanu viennozīmīgi būs zemāka nekā tiem, kuru vainas dēļ notikusi avārija. Tomēr cenu pieaugumu jutīs pilnīgi visi," brīdināja Karpa.

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā (LTAB) neesot informācijas par cenu politiku katrā no apdrošināšanas kompānijām. Tomēr kopējā tendence tirgū esot tāda, ka polišu cenu pieaugums varot būt visai jūtams.

LTAB valdes priekšsēdētajs Jānis Abāšins minēja, ka OCTA polises cenu pieaugums ir bijis ik gadu, tomēr minimāls. Pērn OCTA cena vidēji pieauga par diviem trim procentiem. Kāpumu kavēja sīvā konkurence uzņēmumu starpā. "Tas ir novedis pie tā, ka pērn OCTA tirgus piedzīvoja rekordlielus zaudējumus. Acīmredzot šobrīd zaudējumu apmērs ir tik liels, ka apdrošinātāji vairs nespēj tos segt ar peļņu, ko iegūst citos apdrošināšanas segmentos," norādīja Abāšins.

Saskaņā ar Abāšina sacīto, OCTA apdrošināšanas polišu sadārdzināšanos galvenokārt ietekmējuši divi faktori – inflācija un iemaksas OCTA Garantiju fondā. "Inflācija ietekmē maksas pieaugumu pakalpojumiem, kā, piemēram, par remontu, medicīniskajiem pakalpojumiem, rehabilitāciju. Ievērojami augusi arī kompensācija par morālo kaitējumu. Apdrošinātājiem zaudējumu segšanai jārezervē aizvien lielākas summas. Zaudējumu apmērs no gada uz gadu pieaug," situāciju aprakstīja Abāšins.

LTAB vadītājs akcentēja, ka aizvadītajā gadā apdrošinātāji bija jāatjauno iemaksas OCTA Garantiju fondā. Uzkrājumu apmērs bija nokrities zemāk par likumā noteiktajiem 20 miljoniem eiro.

Maksimālo naudas apmēru fonds sasniedza 2009. gadā, kad kopējā uzkrātā summa bija 27 miljoni eiro. Tomēr tās noslīdēja līdz 18,5 miljonu atzīmei. Viens no būtiskākajiem iemesliem šai situācijā bijusi apdrošinātāju "Balva" maksātnespēja. Saskaņā ar OCTA likumu, gadījumos, kad apdrošināšanas uzņēmums piedzīvo bankrotu, ceļu satiksmes negadījumos cietušajiem kompensācijas maksā no Garantijas fonda. Divarpus gadu laikā "Balva" klientiem izmaksātas kompensācijas vairāk nekā četru miljonu eiro apmērā. No tie uzņēmums spēja atdot miljonu.

"Saskaņā ar mūsu aprēķiniem, iemaksas Garantiju fondā nāksies veikt vēl ilgus gadus. Pilnīgi iespējams, ka pēc pāris gadiem maksājuma izmērs būs divreiz lielāks. Tas ir vēl viens iemesls, kādēļ OCTA polišu cenas aug," sacīja Abāšins.

Saskaņā ar sākotnējo informāciju, 2017. gada pirmajā gada ceturksnī apdrošinātāju un nozares zaudējumi kopumā nav mazinājušies. Neesot pamats domāt, ka cenu pieaugums OCTA polisēm ir nejaušība un tas var apstāties. Pagaidām gan esot grūti spriest, cik liels pieaugums procentuāli būs gada griezumā, informēja Abāšins.

Zināms, ka apdrošinātāji prāto par to, kā "segmentēt" klientus, balstoties uz riska pakāpi. Iespējams, ka OCTA polises dārdzība būs atkarīga no sakrātajiem soda punktiem.