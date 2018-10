Pagājušajā nedēļā, cenšoties iemūžināt Skrundas novada Ventas krastu skaistumu, fotogrāfs Ikars Kubliņš zaudēja līdzsvaru un noslīdēja pa stāvo Ātrā kalna nogāzi, gandrīz zaudējot dzīvību, vīrietis dalās ar portālu "Delfi".

Nelāgo pieredzi fotogrāfs aprakstījis arī lapā fotovietas.com, kurā publicējis pirms kritiena uzņemtās fotogrāfijas ar, viņaprāt, nedrošo taciņu.

"Tas bija nemanāms mirklis. Tikko biju pabeidzis lidināt dronu, uzņēmis skaistus Ventas un Ātrā kalna klints kadrus un sācis atpakaļceļu uz mašīnu, kur gaidīja sieva un dēls. Nezinu, vai spēru kļūmīgu soli mazdrusciņ par daudz pa kreisi, vai, iespējams, uz gar nogāzes malu vijošās taciņas radās neliels grants noslīdējums, taču nākamajā sekundē attapos, ka esmu zaudējis līdzsvaru un uz vēdera strauji slīdu lejup pa nogāzi," atminas Ikars.

Ātrais kalns, pazīstams arī kā Straujais kalns, ir atsegums Ventas kreisajā krastā Skrundas novada Nīkrāces pagastā.

Pirmās izjūtas Ikaram bijušas sirreālas. "Man bija neticība, ka tiešām šobrīd notiek kaut kas tik bīstams. Nākamā – jau skaudra realitātes apzināšanās, saprotot, ka nenovēršami slīdu "bezdibenī", jo tūdaļ grantētā nogāze beigsies un sekos brīvais kritiens pāri pašas klints malai," piedzīvoto atstāsta vīrietis, papildinot, ka augstums no klints malas līdz zemāk esošajiem akmeņiem un šķembām bijis aptuveni septiņus līdz desmit metrus augsts. "Domās jau atvadījos no tuvajiem un sagatavojos asam triecienam, pēc kura sekotu, iespējams, briesmīgas sāpes, iespējams, samaņas zudums uz laiku vai visiem laikiem," kritienā pieredzēto stāsta Ikars.

Šajā mirklī Ikara slīdēšanu uz leju pēkšņi apturēja neliels kociņš, kurš auga vien aptuveni metru no kraujas malas. Ikars pieļauj, ka koks izglāba viņam dzīvību. "Pieķēris pie tā, es mirkli apsvēru situāciju. Redzēju, ka drona kaste nokritusi lejā, brikšņos, padsmit metrus zem manis. Uz leju tikt būtu bezcerīgi, jo klints ir vertikāli stāva, nokāpt bez alpīnistu ekipējuma arī neiespējams," skaidro vīrietis.

Mirkli vēlāk Ikars četrrāpus kāpa atpakaļ pa slīdošo grants nogāzi, cenšoties atkārtoti nenovelties lejā.

"Tiekot atpakaļ uz takas, mani pārņēma ne tikai atvieglojums, bet vienlaikus arī aizkavējusies šausmu sajūta, kuru glābšanās brīdī prāts, acīmredzot, bloķēja. Sapratu, ka esmu izglābies no nāves vai – invaliditātes," stāsta Ikars.

Tāpat vīrietis atzīst, ka arī ceļš pēc kraujas pašā lejā nokritušās drona kastes nav bijis viegls.

Vīrietis savā "Facebook" laikajoslā iedzīvotājus aicina būt uzmanīgiem gan šīs, kā arī citām līdzīgām klintīm un nogāzēm: "Nekad neejiet klints malām tuvāk par metru. Jums var šķist, ka nav no kā baidīties, ka pārvaldāt situāciju, taču pat nepamanīsit, kā kontroli pār to būsit zaudējis," uzsver Ikars. Vīrietis uzskata, ka šajā bīstamajā vietā vajadzētu izveidot žogu, kas norobežotu taciņu no stāvās kraujas.

"Šī gleznainā vieta gandrīz kļuva par manas dzīves pēdējo pieturas punktu. Dalos savā pieredzē, lai brīdinātu visus ceļotājus būt uzmanīgiem un nestaigāt tuvu klints malām, tās ir ļoti mānīgas," pauž Ikars.