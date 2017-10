"Mammai no Rīgas uz Londonu bija jālido trešdien, 11. oktobrī, pulksten 15.40. Elektronisko vēstuli par to, ka gaidāmas izmaiņas lidojumā un ka mainīts lidaparāts, mums izsūtīja tās pašas dienas pulksten 11. Protams, ka viņa to vairs nepaguva izlasīt," savu sūdzību par "airBaltic" sāk lasītāja Viktorija. Mamma nekādu informāciju par izmaiņām nesaņēma arī, nododot bagāžu.

"Lai gan bijām samaksājuši par vietām, par pusdienām, lai lidotu ar komfortu, tā vietā mammai un viņas draudzenei iedeva citas sēdvietas, nostatu vienu no otras. Ēdiens bija auksts," stāsta Viktorija.

Mammas draudzene esot stjuartei vaicājusi, kādēļ sēdvietas mainītas, uz ko darbiniece rupji atbildējusi: tāpēc, ka lidmašīnu samainīja! Savukārt uz jautājums, kur gan lai noliek savu čemodānu, jo plauktos nepietiek vietas, stjuarte esot atteikusi: "Vai tad jūs neredzat, ka nav vietas? Nolieciet sev uz galvas!" klāsta Viktorija. Kā apgalvo Viktorija, tad ne mammai, ne arī viņas draudzenei tik nepieklājīgu personāla attieksmi savos nepilnos 70 gados vēl nebija nācies piedzīvot.

Viktorija atzīst, ka līdz šim viņas ģimene aizvien izvēlējusies tieši "airBaltic" pakalpojumus. Teju katru reizi bijušas kādas problēmas vai sarežģījumi, tomēr viņas mammas piedzīvotais, Viktorijas ieskatā, pārsniedz pacietības robežas. "Mamma vienkārši vēlējās saņemt to, par ko bija samaksājusi. Normālu servisu, adekvātu apkalpošanu no adekvāta personāla. "airBaltic" tomēr nav no tām lētākajām aviosabiedrībām," pārdomas par notikušo pauž Viktorija.

"airBaltic" koporatīvās komunikācijas vadītāja Alise Briede uzņēmuma vārdā atvainojas abām pasažierēm par sagādātajām neērtībām lidojumā no Rīgas uz Londonu. Iemesls abu sieviešu iepriekš rezervēto sēdvietu maiņai bijis operatīvs, proti, mainīts lidmašīnas tips un arī sēdvietu konfigurācija, norāda Briede.

"Saskaņā ar Pasažieru un bagāžu pārvadāšanas noteikumu 12.1. punktu "airBaltic" patur tiesības jebkurā laikā pasažieriem piešķirt un ierādīt citu sēdvietu lidmašīna operatīvu vai drošības apsvērumu dēļ," uz lidsabiedrības noteikumiem atsaucas Briede.

Konkrētajā lidojumā vienas pasažieres vieta tikusi nomainīta no 14A uz 15A, savukārt otrai – no 14C uz 14E. Pasažieres netika apsēdinātas blakus, jo sēdvietām nebija veikta kopīga rezervācija biļešu iegādes laikā. "Sistēma pārsēdinot pasažieres, balstījās uz rezervāciju un pasažieru skaitu tajā," notikušo skaidro Briede.

Lidsabiedrībā arī aicina pasažierus, kuri nav apmierināti ar nodrošināto servisu, vērsties "airBaltic" klientu apkalpošanas centrā vai iesniegt komentāru mājaslapā. ""airBaltic" analizē un izvērtē katru radušos situāciju, lai rastu labāku risinājumu. Uzņēmums novērtē katru klienta viedokli. Tas palīdz uzlabot un attīstīt lidsabiedrības pakalpojumus," apgalvo Briede.