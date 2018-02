Aculiecinieks Pēteris portālam "Delfi" pauž sašutumu par izbojātu sestdienu – paziņojumu par PVN deklarācijas iesniegšanu no VID viņš saņēmis sestdienas, 17. februāra, vakarā. Tas viņu pamatīgi satraucis. Iegājis Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), viņš ieraudzījis paziņojumu, ka viņam jāsniedz PVN 2018. gada taksācijas perioda deklarācija.

Tad Pēteris izlasījis arī VID atvainošanos, kurā bijis teikts, ka no to personu puses, kuras nav PVN maksātāji, nekādai rīcībai nav jāseko un "bažām nav pamata". Pēteris nopriecājies, ka viss kārtībā un ka viņš nav, pašam to nezinot, kļuvis par personu, kam jāmaksā PVN. Pēteris devies savās gaitās.

Nepatīkamu pārsteigumu gan viņš piedzīvojis svētdien, atverot e-pastu. Tur viņš ieraudzījis jaunu e-pastu no VID ar tādu pašu tekstu par PVN deklarācijas iesniegšanu. Atkal VID viņu aicinājis sīkāk ar e-pasta saturu iepazīties, ieejot EDS. "Vai man atkal jātērē savs laiks brīvdienās, jāiet EDS, lai uzzinātu, kas atkal noticis? Bet ja nepaskatīšos savlaicīgi, VID man uzrēķinās nodokļus," neizpratnē ir Pēteris.

Arī Uldis piedzīvojis ko līdzīgu. Arī viņš saņēmis divus paziņojumus no VID par PVN deklarācijas iesniegšanu. "Pirmo reizi es sabijos," atzīstas Uldis. Pirmo vēstuli viņš aplūkoja elektroniskajā sistēmā. Saprata, ka tas uz viņu neattiecas, jo labi zina, ka nekad nav bijis un nevar tikt ierindots to personu skaitā, ko VID apliek ar PVN. Par pirmo kļūdaino paziņojumu Uldis no dienesta atvainošanos saņēma, taču ne par otro.

VID portāls "Delfi" noskaidroja, ka vēstules par PVN deklarāciju iesniegšanu bija jāsaņem apmēram 36 tūkstošiem nodokļu maksātāju.

Tomēr cilvēciskas kļūmes dēļ vēstules VID darbinieks nosūtījis pilnīgi visiem nodokļu maksātājiem, atklāja VID sabiedrisko attiecību daļas pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa.

"Atvainojamies visiem par maldīgo informāciju! Tā neattiecas uz tām privātpersonām, kuras nav nodokļu maksātājas. Savukārt PVN maksātāji paši jau zina, vai kavējas ar deklarācijas iesniegšanu," skaidroja Augstkalne-Jaunbērziņa.

Viņa atkārtoti atvainojas dienesta vārdā par notikušo, aicināja būt saprotošiem un piebilda, ka "kļūda paliek kļūda, kas jālabo". Augstkalne-Jaunbērziņa paskaidroja, ka ar darbinieku ir veiktas pārrunas un izteikts mutisks aizrādījums.

"Esam sapratuši, ka cilvēks ir kļūdījies, jo pietrūcis izpratnes. Bez šaubām šis gadījums mazinās darbinieka kopējo novērtējumu, tajā pat laikā mēs meklējam sistēmisku risinājumu, lai cilvēciskas kļūdas rezultātā nevarētu tikt sagādātas neērtības tik lielam nodokļu maksātāju skaitam," pauda VID pārstāve.