9. augusta vakara "Ryanair" reisam no Rīgas uz Londonu kavējot jau teju stundu, gaidošie pasažieri, tostarp "Delfi" lasītājs Alvis, sāka nervozēt, bet lidostas ekrāni par izmaiņām un prognozēto gaisa kuģa pacelšanās laiku klusēja, gluži tāpat kā lidostas darbinieki. Viņi arī lēma, ka par uzstājīgu informācijas pieprasīšanu Alvi reisā nebūtu jālaiž. Lidosta "Rīga" atzīst savas kļūdas lidojuma organizēšanā, taču vaino lidsabiedrību.

"Terminālī pulcējās raibs ceļotāju pulks, rosījās meitene ar lentītēm cilvēku plūsmas sadalei, bet monitoros nebija nekādas informācijas par lidaparāta kavēšanos. Nervozais ļaužu pūlis garajās rindās drūzmējās kādas 20 minūtes," par 9. augusta vakaru lidostā "Rīga" klāsta Alvis. Kad "Ryanair" lidmašīna laikā neieradās, lidostas darbiniece tikai latviski paziņojusi, ka gaisa kuģis kavēsies aptuveni stundu. Savukārt lidostas ekrānos informācija par reisa pārcelšanu izziņota 45 minūtes vēlāk.

"Pēc tam pie mūsu lidaparātam paredzētās izejas pieripoja "airBaltic" lidmašīna, bet displejā rakstīts – Maskava. Divu lidaparātu pasažieri vienā šaurā ejā, drūzmēšanās. Darbiniece plūc nost lentītes, novāc izkārtnes. Pūlī dzirdami komentāri: "Bardaks! Kauns! Kas notiek?" Angliski runājošie pieprasa informāciju. Darbiniece neatbild, ignorē," saspringto atmosfēru pie izlidošanas vārtiem atminas Alvis. Kad darbiniece ar izkārtnēm devās prom vārtu izejas virzienā, pasažieri gluži kā ganāmpulks metās viņai pakaļ. Lidosta par izlidošanas vārtu maiņu oficiāli nebija paziņojusi.

Alvis sācis lidostas darbiniekus izvaicāt, kamdēļ nesniedz cilvēkiem informāciju par izmaiņām lidojuma norisē un kamdēļ cilvēkus "uzskata par idiotiem". Lidostas darbinieki esot tikai smīkņājuši un vaicājuši, vai viņš dzēris, nosaukuši par neadekvātu un draudējuši neielaist reisā, apgalvo Alvis.

Daļu no lidostā notikušā vīrietis uzfilmējis. Videofragmentā, kurā, kā norāda Alvis, uzfilmēts viens no sašutušajiem gaidītājiem, dzirdami lidostas darbinieku draudi neielaist pasažieri lidmašīnā, ja viņš filmē un fotografē lidostas teritorijā. Alvis atzīst, ka, būdams gluži nokaitināts, gaidot rindā, drošības dienesta pārstāvim pateicis: "Karalis, karalis!" To dzirdot, atbildīgā lidostas darbiniece paziņojusi – Alvis nelidos. "Kad sākās pasažieru iekāpšana, arī es mēģināju tikt lidmašīnā, tomēr lidostas darbinieki to neļāva. Viņi mani aizturēja un uz maniem jautājumiem neatbildēja. Galu galā man apnika strīdēties un palika neērti kavēt citus pasažierus, es pagāju malā. Visi pasažieri iekāpa lidmašīnā, pavadot mani ar līdzjūtīgiem skatieniem," atceras pasažieris.

Mirkli vēlāk Alvis tomēr iekāpa lidmašīnā. Pēc tam, kad viņa skaidrojumus bija uzklausījusi kāda cita lidostas administrācijas pārstāve un ļāvusi viņam lidot. "Lidmašīnā man klāt pienāca divi pilnīgi sveši cilvēki, vaicājot, kā viss beidzās. Viņi neslēpa sašutumu un rosināja sūdzēties. Es ar savu sūdzību nelepojos, bet, šķiet, citādi Latvijā no padomju laika attieksmes pret cilvēkiem vaļā netikt," secinājis Alvis, kurš, pēc paša vārdiem, lidostai "Rīga" pieprasīja kompensēt nelikumīgi liegto prioritāro iekāpšanu – 70 eiro apmērā.

Reisa apkalpošana nebija augstā līmenī no servisa viedokļa, portālam "Delfi" atzīst lidostas "Rīga" pārstāve Laura Karnīte. Galvenais klupšanas akmens bijis informācijas trūkums no gaisa pārvadātāja puses. Lidostas darbinieki gan esot pielikuši visas pūles, lai nepilnības iespējami ātri atrisinātu. "Parasti informācijas apmaiņa starp lidostu un aviokompāniju par reisiem notiek ļoti operatīvi, taču šajā reizē lidostas darbiniekiem pašiem nācās īpaši sazināties ar aviokompāniju, lai noskaidrotu precīzu informāciju par kavēšanos un tālākajām darbībām," atklāj Karnīte.

Savukārt ātrāk nodot informāciju pasažieriem nebija iespējams, jo tā vēl nebija apstiprināta, klāsta lidostas pārstāve. "Saskaņā ar noteikumiem bez aviokompānijas norādījumiem lidostas darbinieki informāciju pasažieriem nedrīkst sniegt. Tiklīdz tika saņemtas precīzas ziņas no aviokompānijas, reisu apkalpojošie aģenti nekavējoties izvietoja informāciju gan monitoros, gan paziņoja par to iekāpšanas sektora skaļruņos, gan iespēju robežās individuāli informēja pasažierus," pauž Karnīte. Vēl sarežģītāku situāciju darījis tas, ka reisa kavēšanās dēļ nācies mainīt arī izlidošanas sektoru. Darbiniekiem nācās slēgt iepriekšējo iekāpšanas sektoru, kā arī sagatavot jaunu, tāpat arī bija jāinformē pasažieri.

Saspringtajā situācijā lidostas darbu vēl vairāk sarežģījuši atsevišķi pasažieri, kuri notiekošo esot uztvēruši pārāk saasināti. Drošības apsvērumu dēļ reisa apkalpošanai pat piesaistīts inspektors patrulētājs, kurš palīdzējis kontrolēt situāciju, lai tā nesaasinātos, informē Karnīte. Starp neapmierinātajiem pasažieriem bijis arī sūdzības iesniedzējs, "Delfi" aculiecinieks. Viņš esot provocējis apkalpojošos aģentus. "Pasažierim vairākkārt tika izteikts aicinājums netraucēt darbiniekus pildīt savus pienākumus. Kad šis aicinājums netika sadzirdēts, apkalpošanas aģents izteica brīdinājumu, ka pasažierim viņa uzvedības dēļ var tikt atteikts lidojums. Tomēr, kad situācija par reisa statusu noskaidrojās un pasažieri saņēma pilnu informāciju, atmosfēra pie iekāpšanas sektora normalizējās, un maiņas vecākā, aprunājoties ar pasažieri, galu galā akceptēja viņa lidojumu," rezumē lidostas pārstāve.

Lidsabiedrība "Ryanair" portālam "Delfi" ziņo, ka 9. augusta reiss no Rīgas uz Londonu kavējies lielo pērkona negaisu dēļ Londonas Stanstedas lidostas apkārtnē. Pasažieriem par reisa kavēšanos ticis paziņots īsziņas un e-pasta vēstules veidā pirms lidojuma. Lidsabiedrība atvainojas visiem, kuriem reisa kavēšanās dēļ radušās kādas neērtības.