Ceļā uz Stokholmu kuģojošo prāmi "Isabelle", kuras klājs pamatīgi cieta vētras laikā, nofilmējis "Delfi" aculiecinieks Filips.

Viņš portālam "Delfi" pastāstīja, ka uz kuģa, viņaprāt, neesot bijis diezgan daudz cilvēku. "Svarīgākais ir tas, ka cilvēkiem nebija panikas," secina Filips, kurš norāda, ka dažiem cilvēkiem bija slikti, bet citi atkal notiekošo uzņēmuši ar humoru.

"Gulēt gan nebija iespējams," uzsver video autors. Viņš novērojis, ka daži pasažieri mēģinājuši atrast kādu stiprāku dzērienu, lai "mēģinātu pārciest vētru".

"Personāls [vētrai] nebija sagatavojies," secina Filips. Viņš stāsta, ka daudzi varēja būt ievainoti no ierīcēm, ko vētra svaidījusi no vienas kuģa telpas sienas uz otru. "Automāti lidoja no vienas puses uz otru kā tādas sērkociņu kastītes," apgalvo video autors.

"Aicinu "Tallink" šādos laika apstākļos atcelt reisus vai arī sniegt saviem klientiem pilnību drošību tā laikā," mudina Filips.

Jau ziņots, ka kas naktī uz ceturtdienu Baltijas jūrā plosījās vētra, kas skāra abus no Latvijas kursējošos "Tallink Grupp" kuģus. Baltijas jūras vētra skāra arī "Tallink" prāmjus, kas kursē starp Rīgu un Stokholmu.

Vētrā cieta kuģis "Romantika", kas Rīgā ieradās ar vairāku stundu kavēšanos. Nepatīkamus mirkļus nācās piedzīvot arī ceļotājiem uz Stokholmu, kuri kuģoja ar prāmi "Isabelle".

Portālam "Delfi" Latvijas Jūras administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sarma Kočāne sacīja, ka vētra tiešus draudus pasažieru drošībai neradīja. Savukārt TV3 "Ziņas" vēstīja, ka vētras laikā AS "Tallink Grupp" kuģa "Isabelle", kas bija devies ceļā no Rīgas uz Stokholmu, bija cietis apkalpes loceklis.

"Delfi.ee" ziņoja, ka vētrā, kas pēdējās dienās plosījās Baltijas jūrā, uz kompānijas "Tallink Silja" prāmja bojā gājuši divi elitāri sporta zirgi. Negadījums noticis naktī uz ceturtdienu uz prāmja "Silja Symphony", kas bija ceļā no Helsinkiem uz Stokholmu.

Somijas Meteoroloģijas dienests informējis, ka ceturtdien vēja ātrums pārsniedzis 30 metrus sekundē, bet Baltijas jūrā vietām viļņu augstums sasniedzis 15 metrus.