Korumpētākā iestāde Rīgā – Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) ar Ingusu Vircavu vadībā. Vairāku gadu garumā esam centušies saskaņot jautājumu par dažām nenesošām riģipša starpsienām, arhitekts ir izstrādājis projektu, un šo projektu Būvvalde nepieņem pat pēc vairākiem labojumiem un veiktām visām prasītajām procedūrām, publisko apspriešanu ieskaitot.

Dzīvoklis, kas ir nosaukts par hosteli, atrodas dzīvokļu ēkā, un centāmies saskaņot arī šo īpašumu kā dzīvokli, taču mūsdienās bez kukuļa Būvvaldē kaut ko saskaņot ir ļoti grūti vai neiespējami, un līdz pat šim brīdim Būvvalde projektu nav apstiprinājusi. Ja objektā ir 9 istabiņas, 4 dušas un vairākas tualetes, kādu iemeslu dēļ Būvvalde nesniedz atļauju īpašumu saskaņot, ja arī visā pārējā ēkā ir dzīvokļi? Iepriekšējam īpašniekam bija nesaskaņas ar cita hosteļa būvniecības saskaņošanu – pēc tam, kad viņš atteicās Būvvaldes inspektoram maksāt kukuli. Tādēļ šī, visticamāk, ir Būvvaldes atriebība, jo šajā gadījumā nav objektīva pamata dzīvokļu ēkā nedot saskaņojumu objektam kā dzīvoklim, aizbildinoties, ka viņiem šķiet, ka šeit nebūs dzīvoklis, un nenosaucot konkrētu normatīvo aktu, uz kura pamata saskaņošanu atsaka. Tā vietā, lai tikai aizliegtu, slēgtu, skaļi bļaustītos, ka strādā, lai Būvvalde pasaka, kas konkrēti mums ir jādara, lai īpašumu saskaņotu. Kad iepriekš pie viņiem gājām ar priekšlikumu, ka esam gatavi ēkā ielikt invalīdu pacēlāju un veikt citus uzlabojumus atbilstoši viņu ieskatiem, atkal sekoja izvairīga atbilde. Nevienā valstī nav tādas situācijas, kad tik ilgi jāsaskaņo dažas riģipša starpsienas! Te nav runa ne par nesošajām sienām, ne citām nesošajām konstrukcijām. Vai tā nav apzināta kaitniecība uzņēmējdarbībai?

Tāpat nav skaidrs, kāpēc vispār jāveic saskaņošana un kāpēc šis process ir tik birokrātiski sarežģīts. Vai trīsistabu dzīvoklim, kuru saimnieki gribēs nosaukt par hosteli, būs jāveic saskaņošana, lai tur kāds varētu palikt pa nakti? Tas nekādā ziņā nerada apdraudējumu ne iedzīvotājiem, ne apkārtējai videi, ne kam citam. Ugunsdzēsības noteikumi ir ievēroti. Kāda starpība, vai dokumentos rakstīts "biroja telpas", kurās agrāk ir bijis dzīvoklis, vai arī rakstīts "dzīvoklis", kuru izmanto kā biroja telpas? Kāda starpība, vai cilvēki konkrētajās telpās strādā biroja darba laikā vai guļ? Kā ir ar birojiem, kur darbinieki pēc darba laika beigām paliek strādāt pa nakti? Vai arī birojiem, kuri strādā visu diennakti un savu darbinieku komfortam ierīkojuši dušas telpas, virtuvi un atpūtas telpas? Tad jau arī tie visi ir nelegāli?! Par ko mēs vispār runājam? Milzīgo korupciju, naudas atmazgāšanu un valsts izzagšanu mēs nevaram novērst, tāpēc tagad ķeramies klāt hostelim, kur dzīvo cilvēki, un pasludinām to par nelegālu, jo tas ir vienīgais, ko mēs spējam izdarīt. Nožēlojami! Tāpēc Latviju katru dienu pamet vairāki simti iedzīvotāju – tādu nožēlojamu iestāžu dēļ kā korumpētā Būvvalde.

Tas, ka jāsaskaņo dažas ģipškartona sienas, nedod tiesības Būvvaldei, kura savu uzdevumu nepildīšanas dēļ ir vainīga pie 54 cilvēku nāves, tagad parādīt falšu darbību, iekasējot kukuļus milzīgā apmērā. Visi Zolitūdes traģēdijā vaino "Maxima", bet kurš apstiprināja, parakstīja, ka ēka ir droša, un deva atļauju šo ēku ekspluatēt? Būvvalde! Būvvaldes mājaslapā izlasāmi gan tās mērķi, gan misija, gan uzdevumi, tādi kā "kontrolēt būvniecību", "organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā" u. c., taču šie būtiskie uzdevumi, kas ir iestādes darbības pamatā, nav tikuši pildīti! Un kāda var būt būvniecību kontrolējošās iestādes darbība, ja to vada cilvēks, kuram nav atbilstošas augstākās izglītības [Krūmiņa iesūtījusi ekrānuzņēmumu no "Vienotības" mājaslapas, kuru var skatīt zemāk].

Būvvalde ir vienīgā traģēdijas vaininiece, jo tikai un vienīgi tā uzņemas atbildību, pieņemot ēku ekspluatācijā. Pat ja būvnieki būtu visu uzcēluši šķībi un nepareizi, Būvvalde ar tās nekompetento vadītāju priekšgalā ar parakstu uz dokumentācijas apliecināja, ka ēka ir droša. Taču, tā kā tur valda nenormāla korupcija, viņi par attiecīgu samaksu ir gatavi pievērt acis uz nepilnībām.

Vai jūs domājat, ka kaut kas ir mainījies pēc Zolitūdes traģēdijas? Izmaiņas ir tikai kukuļa apmērā, kas jāmaksā, lai kaut ko saskaņotu, – visiem iepriekšējiem cipariem ir nākusi viena nulle klāt. Ceru, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kā pie nākamās ķersies tieši pie Būvvaldes.

Kā teicis Aristotelis – ja likums nav taisnīgs, tad tas nav likums. Bet likumi mūsu valstī ir izdomāti, lai tādas iestādes kā Būvvalde rokas būtu tīras un lai visu atbildību varētu novelt uz viltus trauksmi un ēkas nomniekiem, lai gan patiesībā valsts iestādei būtu jādarbojas sabiedrības labā, nevis otrādi.

Būvvalde nedarbojas pēc taisnības principiem, drīzāk tas ir pastāvošās varas ierocis pret tautu, kura tiek iznīcināta dienu no dienas. Modernajā Eiropā hosteļi ir uz katra stūra, tas veicina tūristu pieplūdumu, atpazīstamību, dod darbvietas. Mums visiem patīk lasīt, ka Latvija tiek iekļauta skaisto un ekonomiski izdevīgo Eiropas galamērķu topos, kur var ērti aizbraukt un kā tūrists tērēt samērā maz, bet mēs nebūtu šāds galamērķis bez hosteļu palīdzības. Taču tā vietā, lai atbalstītu šo uzņēmējdarbības jomu, kaut ko saskaņot mūsu Būvvaldē līdzinās murgam, Būvvalde ar "Saskaņas centru" priekšgalā ir valsts ekonomikas bremzētāja, viņu dēļ un, protams, citu partiju dēļ ik dienu no valsts izbrauc lērums cilvēku.

Mums nebūtu jāskraida un jāmaksā tūkstoši arhitektiem, lai saskaņotu dažas vienkāršas riģipša starpsienas. Šeit netiek ievērots samērības princips, un tāpat ir arī ar sodiem, kurus nemitīgi Latvijas uzņēmējiem uzliek dažādas valsts pseidoiestādes, kuras slēpjas aiz it kā laba mērķa. Ik dienu jāsaskaras ar to, ka valsts pārvaldē valda meli, krāpšana, kukuļņemšana. Būvvalde ir tiešā "Saskaņas centra" pārvaldībā, un man nav jāstāsta, kā "Saskaņas centrs" veido biznesu jeb, kā viņi to sauc, "politiku".

Ar vienu kāju jau esam biznesā ārzemēs, kur visi noteikumi ir daudz patīkamāki, un uz pāris gadiem atliksim Austrumeiropā lielākā 1000 gultu hosteļa būvniecību, kas nodrošinātu simtiem jaunu darbvietu un desmitiem tūkstošu jaunu tūristu, "airBaltic" aviobiļešu, tūkstošiem apmeklētu restorānu un miljoniem iztērētu finanšu līdzekļu šeit Latvijā, kamēr neadekvātā vara nomainīsies, vai arī būvēsim to kaimiņzemē Lietuvā, jo, lai vai kā mēs mīlētu šo zemi, maksāt pērkamiem politiķiem negrasāmies.

Runājot par mūsu hosteli – ko nozīmē vārds "nelegāli"? Kāds ir likumisks pamatojums šim apzīmējumam? Agrāk kalpiem bija jādod sava sieva pirmajā naktī savam kungam, tāds bija likums. Agrāk, līdz pat 1975. gadam, ja redzēji skotu ar loku un bultām, varēji oficiāli viņu nogalināt, ir bijuši daudzi muļķīgi likumi un būs. Tāpat ir ar šo situāciju – nevienam nekaitīgs hostelis pēkšņi nemaksā kukuļus un rezultātā tiek atzīts par nelegālu.

Mēs jau saprotam, ka pēc šī raksta atkal atnāks pasūtīto inspekciju pūznis, bet uzskatām, ka sabiedrībai beidzot jāuzzina taisnība par Būvvaldi un netīro "Saskaņas" politiku. Un, protams, tagad, kad "Delfi" uzdos jautājumus, Būvvalde izliksies par baltajiem jēriņiem, taču tad lai arī mums publiski konkrēti atbild, kas ir jādara, lai objektu saskaņotu par dzīvokli vai hosteli, vai mini viesnīcu. Mēs esam gatavi darīt un strādāt, izņemot, atvainojiet, netīrie korumpanti, kukuļus jums maksāt negrasāmies. Sistēmai ir jādarbojas tautas labā, nevis otrādi! Kādu labumu sabiedrībai dod hosteļa slēgšana? Tieši otrādi – tas nodara vairāk slikta, jo kur gan palikt iedzīvotājiem no reģioniem? Daudzi tieši tāpēc brauc prom, ka šeit nav lētas dzīvesvietas, kur atsperties. Mēs esam bijuši vienīgais variants neskaitāmam daudzumam cilvēku ļoti sarežģītās dzīves situācijās, kad valsts nav atbalstījusi un cilvēki palikuši faktiski uz ielas, bez pajumtes, bez kapitāla pirmajai iemaksai un drošības depozīta dzīvoklim vai istabai. Un varbūt pie reizes aizvērsim visus lielos dzīvokļus, kuros dzīvo padsmit studenti, pa vairākiem vienā istabā? Cik tālu kontrolējošās iestādes savā izdomā vēl spēj aiziet?

Tad, kad viņi liks lietā savus labi apmaksātos juristus un vienus no labākajiem preses sekretāriem, kuri sastāstīs visādus brīnumus, atcerieties šos atslēgas vārdus: "Saskaņas centrs", Misters 20%, kukuļņemšana lielos apmēros, absurda likuma ļaunprātīga izmantošana.