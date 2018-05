Portāls "Delfi" no lasītājiem mēnesī saņem vairāk nekā 100 reportāžu, kuras aptver visplašāko tēmu loku, sākot no lielceļa nekauņu atspoguļojuma līdz pat sirdi plosošiem stāstiem par pieredzi Latvijas medicīnas iestādēs. Katra mēneša spilgtākās reportāžas, kā allaž, apbalvojam ar dāvanu karti.

Aizvadīto mēnešu laikā lasītājus aicinājām dalīties ar reportāžām par to, kā tiek pavadīta ziema – "Piedalies konkursā 'Mani ziemas prieki' un laimē balvu!. No kopumā 43 saņemtajām reportāžām par veiksmīgākajām atzītas divas. "Ledus ūdenskritumi un asas izjūtas – ekstrēmā ekspedīcija Gaujas Nacionālajā parkā", kā arī reportāža par ziepju burbuļu pārvērtībām sala apstākļos.

Savukārt starp reportāžām, kuras sūtītas, atsaucoties aicinājumam parādīt Lieldienu olas vai dekorus, uzvarējis gan stāsts un foto par to, kā olas krāsojamas, izmantojot purva zālītes, gan arī ideja pavasara saulgriežiem gatavot interesantus dekorus.

Aprīlī, kā katru gadu, aicinājām "Lielās talkas" dalībniekus ziņot par talkošanas laikā gūtajiem atradumiem. Iesūtīto piecu reportāžu vidū spilgta bija ziņa no Saldus – 100 eiro vērts atradums "cūkmena" samaksa par darbu.

"Delfi Aculiecinieks" balvu piešķir arī lasītājai, kura ziņoja par Iecavā izmukušo un dienu vēlāk notverto ķenguru. Tāpat arī reportāžai no Jēkabpils, kad tās ledus un ūdens aprija krastā izvietotās vasarnīcas. Kā viena, tā otra reportāža operatīvi atainoja nozīmīgu tā brīža notikumu Latvijā.

Savukārt no aprīlī sūtītajām reportāžām balvu saņem arī aculiecinieks, kurš aktualizēja jautājumu par to, vai kafejnīcās un veikalos pārdevējiem ir vai nav jāpieņem sīknauda, proti, liels daudzums monētu. Starp aprīļa uzvarētājām reportāžām ir arī aculiecinieka rakstītais stāsts par vientuļa pensionāra negatīvo pieredzi Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Sociāli nozīmīgu problēmu ataino arī video no Balviem, kur iemūžināti dzēruši jaunieši, kuri izturas bravūrīgi, kad tos aptur likumsargi.

Balva piešķirta pavasarīgai reportāžai par līdaku pārošanos.

Nosaukto reportāžu autori saņem "Delfi Aculiecinieks" balvu – dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā iepirkumiem lielākajos tirdzniecības centros Latvijā. Par iespējām saņemt balvu ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi.