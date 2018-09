"Delfi Aculiecinieks", apkopojot šovasar iesūtītās lasītāju reportāžas, par labākajām atzinis 11 foto un video stāstus.

Uzvarētājus esam izraudzījuši reportāžām, kas iesūtītas laika posmā no maija līdz jūlija beigām. Šajā periodā sūtītas ne vien avāriju, ugunsgrēku un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu reportāžas, bet arī īpaši izsludinātajām tēmām radīti foto un video, kā arī apraksti.

Izpētot izsludinātajiem konkursiem sūtītās reportāžas, par labākajām atzītas trīs. No aicinājumam pastāstīt par paša rokām darinātu meistardarbu dārzā – "Izgatavoji galdu vai iekopi dobi? Parādi 'Delfi Aculieciniekam' savu meistardarbu!" – sūtītajiem stāstiem par interesantāko, oriģinālāko atzīts Gata veikums, proti, dekoratīvas dārza bumbas dārzā. Plašāk par bumbu darināšanu vari lasīt šeit.

Tāpat aicinājām parādīt savu tetovējumu, sūtot reportāžu pie tēmas "Ziedi, latvju zīmes vai teksti – parādi 'Delfi Aculieciniekam' savu tetovējumu!". Starp 14 sūtītajām reportāžām lasītāju vidū lielāko atzinību izpelnījies darbs ar zirgiem, kura "nēsātājs" arī saņem "Delfi Aculiecinieks" balvu.

Šīs vasaras skaistākās fotogrāfijas esam saņēmuši, aicinot lasītājus stāstīt un rādīt savus kāzu auto: "Padižojies ar savu krāšņo kāzu auto 'Delfi Aculieciniekam'!" Starp saņemtajiem stāstiem par oriģinālāko atzīta reportāža no 2004. gada. Ar to dalījies un "Delfi Aculiecinieks" balvu saņem Valdis Felsbergs.

Dziesmu svētku nedēļā mudinājām lasītājus vēstīt par saviem iespaidiem gan piedaloties, gan arī vērojot 2018. gada Dziesmu un deju svētkus – "Pavēsti 'Delfi aculieciniekam' par iespaidiem Dziesmu svētkos!". Starp 11 reportāžām, kurās cilvēki pauduši sašutumu par vienu vai otru organizatorisku neveiksmi, viens no sūtījumiem ir video, kurā koncerta laikā iemūžināti kokos iekārušies jaunieši. Šīs reportāžas autoru apbalvojam par vērīgumu.

Tāpat "Delfi Aculiecinieks" balvas saņem vēl astoņi reportāžu autori, kuri ziņojuši par likuma pārkāpējiem, novērojuši pārvērtības dabā vai pilsētvidē.

Balvu saņem Mihails Ignats par foto sēriju no Mežaparka, kur viņš no lidaparāta augstumiem vēroja un iemūžināja lielās estrādes pārvērtības, gatavojoties Dziesmu svētkiem. Balvu arī saņem "Delfi" ilggadējais un uzticīgais lasītājs Leons Stiprais par veltījumu visiem vecajiem cilvēkiem ("Leons Stiprais: Manai aizejošajai Tukuma tantei un pārējiem vecajiem cilvēkiem"), reportāža papildināta ar dabas mošanos attēlojošām fotogrāfijām no Tukuma.

Starp labākajām vasaras mēnešos sūtītajām un publicētajām reportāžām, ko apbalvo "Delfi Aculiecinieks" ir arī drona kadri ar virpuļviesuli Dobeles laukos. Savdabīgā aina uzņemta pašā maija izskaņā.

"Delfi Aculiecinieks" arī sumina daudzu dabas un pilsētvides fotoreportāžu autoru – Jāni Kazāku, kurš vairāku mēnešu garumā devis iespēju vērot, kā dažādos mēnešos izskatās Rīga, kā arī pilsētas citviet Vidzemē un Kurzemē.

Starp vasaras vērtīgākajām reportāžām ir arī ziņa no kāda privātmāju rajona Rīgā, kur "Delfi" lasītājs novēroja un foto un video kadros tvēra nelegālu kriptovalūtas fermu, tādējādi aktualizējot jautājumu par digitālās naudas un tās ražošanas tiesiskajiem aspektiem Latvijā.

Balva piešķirta arī reportāžas autoram, kurš Rīgā novēroja un video kadros tvēra garāmgājēju ielecam Lielupē, Jelgavā un no nogrimšanas izglābjam kuģīti "Moana". Savukārt Kaspars Timofejevs "Delfi Aculiecinieks" balvu iegūst par unikāliem kadriem Kaldabruņas pļavās. Tur pavasarī iemūžināts stirnu buku kautiņš.

No trīs mēnešos iesūtītajām ceļu reportiera reportāžām, kurās atspoguļoti dažnedažādi satiksmes noteikumu pārkāpumi, par spilgtāko atzīts Rīgā, Krasta ielā fiksētais video: "Aculiecinieka video: Neveiksmīgs mēģinājums driftot uz Krasta ielas".

Uzvarētāju reportāžu autori saņem "Delfi Aculiecinieks" balvu – dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā iepirkumiem lielākajos tirdzniecības centros Latvijā. Par balvu saņemšanas kārtību ar autoriem sazināsimies personiski.