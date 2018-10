Foto: Paramotoristi 'uz spārniem' pārlido dzimteni, izcīnot pēdējo posmu

Par godu simtgadei paramotoristi no dažādām pilsētām jau kopš jūlija sanāk kopā, lai aplidotu 498 kilometrus garo Latvijas robežas jūras krasta līniju. Lidojuma noslēdzošais posms Kauguri–Ķesterciems pieveikts oktobra vidū, piedaloties deviņiem pilotiem, portālam "Delfi" pastāstīja projekta organizators un paraplanierisma pilots Armands Ķirps.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka ieceri bija plānots realizēt laika posmā no jūlija līdz rudenim. Kopumā tika izvēlēti seši posmi, katrs no tiem ir 70 līdz 100 kilometrus garš. Neraugoties uz sākotnējo plānu, piloti drošības apsvērumu dēļ nolēma saīsināt sesto posmu, atstājot mazu krasta līnijas daļu nenolidotu. Tika lemts par labu vēl viena lidojuma veikšanai simtgades ceļojuma izskaņā.

Uzzināt, kā lidotājiem veicās pirmajā posmā (Ainaži–Saulkrasti), var šeit, bet par otro posmu (Kolka–Ķesterciems) lasi šeit, savukārt par trešo, ceturto un piekto posmu, kas, spītējot spēcīgam vējam un lietum, pieveikts vienā dienā, noskaidro šeit, taču par sesto posmu (Kauguri-Saulkrasti) lasi šeit.

Paraplanierisms ir aviosporta veids, kurā lidošanai nepieciešamais minimums ir pats paraplāns jeb spārns, uzkabe, kurā pilots sēž lidojot, ķivere un rezerves izpletnis. "Paraplanierisms ir planēšana no kalniem uz leju, līdzīgi kā ar izpletni, tikai šajā gadījumā tiek lidots vairāk uz priekšu nekā uz leju. Motors ir tas, kas ir izdomāts, lai varētu pacelties arī vietās, kur nav kalnu," skaidro Ķirps.

Pilots atceras, ka atbilstoši laikapstākļi pēdējā posma lidojumam tika ilgi zīlēti. Arīdzan rudens brāzmainie vēji apgrūtināja piemērotākā datuma izvēli. Taču, pateicoties atvasarai oktobra vidū, deviņi piloti varēja iekarot debesu apvāršņus un noslēgt simtgades projektu.

Ņemot vērā to, ka no pludmales pacelties būtu bīstami, par lidojuma starta vietu tika izvēlēts Spuņciems. Piloti posma veikšanai sāka gatavoties ap pulksten 16, lai pēc stundas varētu doties tālēs zilajās. Lidotgribētājus pārsteidza spēcīgas vēja brāzmas un apmācies laiks, taču, tuvojoties izlidošanas laikam, vējš pierima un mākoņu sega rāmi aizslīdēja prom, atstājot pilotiem debesu plašumus un mirdzošu vakara sauli.

Foto: Privātais arhīvs

Septītais posms: Kauguri-Ķesterciems

Pulksten 17 paramatoristi naski viens pēc otra cēlās gaisā un devās distancē. Arī šoreiz par lidojuma drošību uz zemes rūpējās pilots Ķirps. "Atlika tikai noskatīties, cik skaisti un viegli tie paceļas, un, cik tīras, dzidras debesis ir viņu priekšā. Tas negadās bieži," stāsta Ķirps.

Pilots skaidro, ka ceļš, kas ved gar jūras krastu, ļauj vērot lidojumu no automašīnas salona katram šoferim, kas brauc tajā pašā virzienā. Transportlīdzeklis pārvietojas līdz ar "spārniem", tikai dažādos augstumos attiecībā pret jūras līmeni. "Varēju tikai iztēloties tos skaistos un krāsainos dabasskatus, ko redzēja tikai viņi, lai gan manā priekšā bija tikai garlaicīgs ceļš, kas veda cauri priežu mežam. Tajā brīdī es sapratu, cik patiesībā lielu lietu mēs šobrīd darām. Ar lidojumu laikā uzņemtajiem foto materiāliem mēs parādām Latvijas iedzīvotājiem to, cik mūsu dzimtene ir skaista un krāsu pilna, ja vien mēs to ieraugām no cita rakursa," lepojas Ķirps.

Foto: Privātais arhīvs

Cūkas laime

Nepateicīgā vēja virziena dēļ pilotiem dažviet bija jārēķinās ar nelielu turbulenci, taču īslaicīgas raizes nesabojāja prieku par mierīgo un brīnišķīgo lidojumu. Ķirps norāda, ka vislielākā šī posma problēma bija īsais posma garums. 35 kilometri tika nolidoti nepilnas stundas laikā.

Pirms pēdējā posma veikšanas projekta organizators Ķirps ar pilotiem bija apspriedis līdzšinējo lidojumu statistiku. Tika nospriests, ka, ja posmā lido vismaz 10 piloti, tad vienmēr gaisā gadās kāda ķibele un lidotājam nākas izstāties. "Pasmējāmies par to, ka esam tikai deviņi, un šī 10 % likumsakarība mūs neietekmēs. Tikai laimīgas sakritības dēļ viens no pilotiem tika veiksmīgi līdz finišam," atminas Ķirps.

Lidojuma laikā pilots pamanīja motora darbībā nedabīgu troksni. Nopratis, ka kaut kas lāgā, viņš bija gatavs kuru katru brīdi nosēsties, ja dzinējs izdomātu pievilt. Neraugoties uz sarežģījumiem, pilotam izdevās noturēties gaisā. Ķirps skaidro, ka motora gaisa filtrs vibrācijas ietekmē bija atvienojies un tikai veiksmīgas sagadīšanās dēļ nebija izgājis cauri propellerim, kas tikai nedaudz tika bojāts, bet uzticami pildīja savu funkciju līdz pat finiša taisnei.

Foto: Privātais arhīvs

Lepnums par paveikto

"Katrs no paramotoristiem, kas piedalījās šajā posmā, bija ziedojis kaut ko, lai nokļūtu šajā vietā un laikā. Darbs, ģimene, tikšanās, jebkuri citi tā vakara plāni tika atlikti, lai realizētu mūsu kopīgo mērķi. Piloti, ne tikai no Rīgas rajona, bet arī no Limbažiem, Cēsīm, Siguldas spēja saorganizēties, lai darba dienas pēcpusdienā būtu gatavi startam neatkarīgi no tā, cik tālu ceļu katram bija jāveic," stāsta Ķirps. Viņš atzīst, ka pēdējā posma veikšanai skaistāku laiku nemaz nevarēja vēlēties, katrs, kas atradās gaisā, to izbaudīja no visas sirds.

Ķirps atzīst, ka simtgades lidojuma projekta realizācija radījusi ne tikai daudz pozitīvu emociju, uzkrājot pieredzi priekšdienām, bet arī atstājusi aiz sevis daudz skaistu, fotogrāfijās iemūžinātu piekrastes ainavu, ar kuru palīdzību katrs Latvijas iedzīvotājs pats var "aplidot" un apskatīt savu dzimteni no putna lidojuma.

Foto: Privātais arhīvs

Kopumā lidojumos piedalījās 26 motoparaplānisti, kuri kopīgi nolidoja visu 498 kilometrus garo Latvijas jūras krasta līniju no Lietuvas līdz Igaunijas robežai. Pilots atgādina, ka aplidojot piekrasti, kas mums ir tikpat lokana kā Gauja, bija svarīgs ne tikai vēja ātrums, brāzmu intensitāte un nokrišņi, bet arī noteikts vēja virziens katram posmam.

"Šis simtgades lidojuma projekts balstījās tikai un vienīgi uz pašu pilotu brīvprātīgu iniciatīvu, darbu un sava brīvā laika veltīšanu, ko katrs ziedoja šī konkrētā mērķa labā. Lielu pateicību esam parādā visiem līdzbraucējiem un brīvprātīgajiem lidojuma drošības uzraugiem, kuri nesavtīgi ziedojās, palīdzot pilotiem realizēt šo ambīciju," saka Ķirps.

Pilots arīdzan informē, ka top dokumentāls sižets, kurā būs iespējams sekot līdzi lidotāju gaitām visā simtgades ceļojuma laikā. Tā būs paliekoša vērtība Latvijai un dāvana valsts simtgadē no paramotoristiem, kas realizēja šo projektu.