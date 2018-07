Svētdienas rītā Skrīveros, kādā ceļa līkumā, atrasta nodegusi automašīna, ziņo "Delfi" aculiecinieks.

"Šorīt no rīta piecēlāmies un netālu no mūsu mājām atradām šo brīnumu - sadegušu mašīnu ceļa līkumā. Pirms dažām dienām uz to ciema pusi brauca ugunsdzēsēji, iespējams, tas ir saistīts. Tomēr uz ceļa mašīna parādījās tikai šodien," stāsta aculiecinieks.

"Kad gājām fotografēt, mašīnu jau vāca prom. Nezinu, saimnieki vai kāda firma. Uzņēmām pāris foto. Skats iespaidīgs," vēstī aculiecinieks.