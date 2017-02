Otrdienas rītā caurvēja dēļ saplīsušas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvās ēkas durvis Talejas ielā 1, Rīgā, ziņo "Delfi" aculiecinieks Jānis.

AS "Valsts Nekustamie īpašumi" runas vīrs Arnis Blodons portālam "Delfi" apstiprināja, ka no rīta patiešām saplīsušas dienesta administratīvās ēkas vienas no ieejas durvīm. Durvis bojātas, jo vējš tās atrāvis vaļā, un trieciena iespaidā atsitoties, stikls saplīsis. Tā tas noticis jau arī iepriekš, pauda Blodons.

Patlaban norit bojāto durvju stikla nomaiņa, sacīja Blodons. Vienlaikus arī uzsākta jauno, virpuļdurvju uzstādīšana VID administratīvajā ēkā.

Portāls "Delfi" jau informēja, ka līdz maijam plānots nomainīt Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas centrālās ieejas durvis, kam paredzēts 101 580 eiro, informēja VNĪ pārstāvis Pēteris Korņevs.

Viņš skaidroja, ka durvju maiņa nepieciešama, jo, darbiniekiem un apmeklētājiem izmantojot līdzšinējās durvis, veidojas caurvējš. Tāpēc VNĪ tās mainīs pret virpuļdurvīm. VNĪ paredz, ka durvju maiņa paaugstinās ēkas energoefektivitāti un nodrošinās pilnvērtīgas ergonomiskās prasības.

Saskaņā ar VNĪ informāciju kopējās durvju maiņas izmaksas būs 101 580 eiro. Līdzekļi šī projekta īstenošanai tiks ņemti no VNĪ rezervēm.