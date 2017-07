Nedēļas ieskaņā Rīgā, Vakarbuļļu pludmalē smiltīs "Delfi" lasītāja Marija Tuče pamanīja īpatnējus jūras augus, kuri līdzinājušies ogām.

Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja Inita Daniele skaidro, ka aculieciniece iemūžinājusi brūnaļģi pūšļu fuku (Fucus vesiculosus).

"Šīs aļģes ir jūras organismi un pieder nevis augu valstij, bet gan gromistiem," skaidroja Daniele.

2011. gada Dabas koncertzāle bija veltīta pūšļu fukam, kurš toreiz tika raksturots kā brūnaļģe, kas bieži sastopama ziemeļu Atlantijas okeāna un kaimiņu jūru piekrastēs.

Dabas koncertzāles paziņojumā teikts, ka Baltijas jūrā pūšļu fuks veido vienu no vērtīgākajām dzīvotnēm. Tas nodrošina barību, slēptuvi un vairošanās vietu daudziem jūras dzīvniekiem, piemēram, reņģēm. Pūšļu fuks cieš no pazemināta ūdens sāļuma un, it īpaši, no pieaugošās ūdens duļķainības, ko izraisa piesārņojums no lauksaimniecības un apdzīvotām vietām.

