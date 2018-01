CSDD portālam "rus.delfi.lv" norāda, ka atļauja piedalīties ceļu satiksmē tiek noformēta, lai pirms katras tehniskās apskates būtu iespējams pārbaudīt autovadītāja un automašīnas datus. Maksa tiek lietota arī, lai iegūto informāciju padarītu pieejamu nākamās tehniskajās apskates laikā. Tāpat par šo nodevu CSDD darbinieki salīdzina iegūto informāciju ar citu reģistru datiem, tādējādi noskaidrojot, vai autovadītājs ir nomaksājis viņam izrakstītos sodus.

Maksas ieturēšana arī paredz, ka CSDD darbinieki pārliecinās, vai autovadītājs iegādājies OCTA, kā arī noskaidro autovadītāja tiesību derīguma termiņu, iegūst ziņas par veiktajiem maksājumiem. Visas iegūtas ziņas darbinieki ievada Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Ziņas ir pieejamas internetā kā autovadītājam, tā arī likumsargiem.

Maksa ietver to, ka CSDD arī sagatavo un izdrukā tehniskās apskates protokolu un tehnisko apskati apliecinošu uzlīmi. Informācija par šo dokumentu izdošanu un to saturu tiek ievadīta reģistrā. Daļa iekasētās naudas tiek lietota Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra uzturēšanai, informē CSDD.