Portāla "Delfi" redakcija izraudzījusies marta un aprīļa vērtīgākās aculiecinieku reportāžas, kas sūtītas gan konkursiem, gan arī saistībā ar notikumiem un aktualitātēm Latvijā un pasaulē.

Konkursā "Pastmarkas, konfekšu papīrīši vai šķiltavas: Pastāsti par savu īpašo kolekciju!" uzvarējusi reportāža ar nosaukumu "Sērkociņu kastīšu kolekcija". Jāpiebilst, ka katru no iesūtītajām reportāžām aplūkot un iepazīt bija aizraujoši. Tomēr uzvarētājai reportāžai bija pārdomāts arī kolekcijas vizuālais atspoguļojums.

Konkursā, kas noritēja sadarbībā ar portālu "Tūrisma gids", "Kā sagaidīt pavasari – atklāj savus ceļojuma stāstus 'Delfi Aculieciniekam'" kopumā uzvarētājas ir trīs reportāžas. Dalībnieci Mariju Tuči vēlamies apbalvot, jo viņa lasītājiem deva iespēju "pabūt" vairākās skaistās Latvijas vietās, tostarp Baltajā kāpā, Skrīveru dendroloģiskajā parkā, Cenas tīrelī un citviet. No ārvalstu ceļojumiem interesantākā un pārdomātākā reportāža ir "Ceļojuma stāsts: Venēcija – dzīvo liecību zudusī paradīze". Savukārt konkursa īpašo balvu saņem stāsts par viesošanos Roterdamā.

Starp aicinājumam "Lasītāju foto: Parādi 'Delfi Aculieciniekam' savu olu krāsošanas metodi!" sūtītajiem stāstiem veiksmīgākais bijis Daces Kristbergas apraksts un foto par olu izdaiļošanu ar dabiskiem materiāliem.

Tāpat "Delfi Aculiecinieks" vēlas uzteikt ārpus konkursiem un uzsaukumiem sūtīto reportāžu autorus. Šoreiz tie ir četri. Aculiecinieks "sirokez" saņem balvu par plašo un informatīvi bagāto reportāžu no Rēzeknes, kur spridzināts auto.

Balvu saņem arī ziņā "Video: Neapdomīgs manevrs un avārija Deglava ielā" izmantotā video autors Helmuts Zass.

Viena no labākajām reportāžām aprīlī bijusi arī Guntara Pilicka reportāža no Auriem, kur ceļš norobežoja divus gadalaikus. Iedvesmojoties no Igaunijas medijos redzētā, Guntars pamanīja līdzīgu neparastu dabas parādību arī Latvijā.

Balvu arī saņem Mārtiņš, kurš iemūžināja un redakcijai atsūtīja neierastu notikumu Rīgas centrā - vīrieša strīdu ar dāmu, kas kulmināciju sasniedza, kungam uzlecot uz dāmas auto motora pārsega.

Visu nosaukto reportāžu autori (izņemot Roterdamas stāstu, kas ieguvis speciālbalvu) saņem dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā iepirkumiem lielākajos tirdzniecības centros Latvijā. Redakcija sazināsies ar katru autoru, lai informētu par iespējām saņemt dāvanu.