Auto novietošana ir sāpīgs jautājums daudziem rīdziniekiem – dažkārt namu pagalmi pārtop pat cīņas laukā. Piemēram, aculiecinieks Jānis saņēmis draudus un pat uzbrukumu, jo aizrādījis par nepareizi novietotiem spēkratiem. Arī policija ik dienas noformē aptuveni desmit protokolus pagalmos atstātiem spēkratiem, bet Rīgas domei ir plāns, kā situāciju risināt.

Jānis portālam "Delfi" klāsta, ka februāra izskaņā daudzdzīvokļu nama pagalmā Purvciemā ar Rīgas pašvaldības policijas (RPP) aplikāciju sabildēja neatļautā vietā atstātas mašīnas, kuras liedza iedzīvotājiem piekļuvi pagalma soliņiem. Jānis apgalvo, ka par šo rīcību no spēkratu īpašniekiem saņēma draudus un pat fizisku uzbrukumu. Jāni apsaukājuši, draudējuši, nav ļāvuši turpināt ceļu, bet izsauktā policija neesot rīkojusies.

"Normāliem cilvēkiem iesaku ļoti piesardzīgi ziņot par kādu notikumu, kur nu vēl pagalmā brīvi staigāt un fotografēt pārkāpējus," teic Jānis, piebilstot, ka daži daudzdzīvokļu nama iemītnieki Purvciemā baidoties vakarā iziet no mājas, jo iepriekš par pārkāpējiem ziņojuši policijai un regulāri saņem draudus. Turklāt Jānis arī novērojis, ka pēdējā laikā autovadītāji aizvien biežāk pārkāpj noteikumus pagalmos, aizbildinoties ar naudas trūkumu maksas stāvvietai, kā arī ar to, ka pieejamie stāvlaukumi atrodas pārāk tālu no mājām.

Policija redz vairākus risinājumus

Rīgas pašvaldības policijā apgalvo, ka līdz šim nav saņemti iesniegumi par draudiem pagalmu iedzīvotājiem. Tikpat kā nav bijuši izsaukumi, lai risinātu pagalmā izcēlušos konfliktus starp iedzīvotājiem, kuri iebilst pret nepareizi novietotiem spēkratiem un auto īpašniekiem. "Arī no Valsts policijas pašvaldības policija ziņas par šādām sūdzībām nav saņēmusi," portālam "Delfi" teic RPP runas vīrs Toms Sadovskis.

Tomēr izsaukumus uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem Rīgā policija saņem regulāri un ik dienu pārkāpējiem noformē vairākus desmitus protokolu. Atsevišķos pagalmos policija dodas pārdesmit reižu gadā.

Policijas ieskatā likumsargu izsaukšanai ir jābūt galējam veidam problēmas risināšanā. Kārtības sargi uzskata, ka aktīvi jāiesaistās namu apsaimniekotājiem, izstrādājot auto novietošanas atļauju sistēmu un izsniedzot tās spēkratu novietošanai. "Vēlams būtu arī izvietot ceļazīmes, kas konkretizētu auto novietošanu pagalmā, piemēram, ar diviem riteņiem uz ietves vai tā saucamajā "skujiņā". Iesakām arī apsaimniekotājiem sākt labiekārtošanas darbus. Izbūvēt stāvvietas, bērnu laukumiņus un puķu dobes, lai vienlīdz apmierināti ir visi iedzīvotāji," dažus iespējamos problēmas risinājumus ieskicē RPP pārstāvis Toms Sadovskis.

Rīgas dome būvēs novietnes dažādos rajonos

Rīgas domes Satiksmes departaments sola jau šogad sākt risināt samilzušo problēmu daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos. Tos iecerēts atslogot, izbūvējot bezmaksas autonovietnes. To izbūve turpināsies divus gadus.

Aprīlī paredzēts sākt izbūvēt bezmaksas autostāvvietas pie izglītības iestādēm un daudzdzīvokļu namiem Malienas, Lielvārdes, Hipokrātu un Vaidavas ielās. Plānā ierakstīti vēl 14 objekti kopumā ap 1000 transportlīdzekļu novietošanai. "Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas sniegtajiem datiem par janvāri, Rīgā reģistrēti 207 572 transportlīdzekļi. Jāsaprot, ka nav iespējams ikvienam nodrošināt bezmaksas stāvvietu dzīvesvietas vai darba tuvumā," portālam "Delfi" pauž Rīgas domes Satiksmes departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste Una Ahuna-Ozola.

"Kabatas" veida bezmaksas novietnes atradīsies ielu malās (fotogrāfijās iezīmētas ar sarkanu). Vietas ap stāvvietām labiekārtos un izveidos zaļās zonas – stādīs zāli un krūmus. Lielākā daļa projektu paredzot bruģētus trotuārus, pauž Satiksmes departamentā.

"Daļa novietņu būs ar asfalta segumu, bet daļu pārklās ar bruģi. Iecerēts, ka, izkāpjot no spēkrata, cilvēki varēs ceļu turpināt pa trotuāru. Vairākas novietnes paredz paralēlo autoašīnu novietošanu, bet citas perpendikulāro ar vienvirziena kustību," stāsta Ahuna-Ozola. Vidēji cilvēkiem būs jāmēro apmēram 300 metri līdz daudzdzīvokļu namam vai skolai. Stāvvietu tuvumā ātrums būs ierobežots līdz 30 kilometriem stundā, norāda Satiksmes departamentā.

Hipokrāta ielā posmā no Gaiļezera ielas līdz Biķernieku ielai "kabatas" izvietos līdzās braucamajai daļai. Autostāvvietā būs 36 vietas paralēli ielai. Laikā no pulksten 7 līdz 19.30 auto te drīkstēs novietot ne ilgāk par pusstundu. Stāvvietas paredzētas cilvēkiem, kuri dodas uz 89. vidusskolu, Mežciema pamatskolu, sporta skolu, 242. bērnudārzu un sociālās aprūpes centru "Gaiļezers".

No pulksten 19.30 līdz 7 autostāvvieta būs pieejama tuvējo daudzdzīvokļu namu iemītniekiem bez laika ierobežojuma. Spēkratiem autostāvvieta jāpamet ne vēlāk kā 7.30, lai nerastos situācija, ka mašīnas aizmirst uz vairākām nedēļām, mēnešiem.

Lielvārdes ielā posmā no Gunāra Astras ielas līdz Dzelzavas ielai "kabatas" veida stāvvietas atradīsies apstādījumu zonā gar Biķernieku mežu. Te būs 108 vietas, kuras būs pieejamas bez laika ierobežojuma. Tuvumā ir 80. vidusskola un dzīvojamie nami.

Arī Melienas ielā, posmā no Veldres ielas līdz Juglas ielai, "kabatas" izbūvēs apstādījumu zonā līdzās braucamajai daļai – pavisam 53 auto novietošanai bez laika ierobežojuma. "Kabatas" te iecerētas nelielas ar asfalta segumu. Tuvumā ir Rīgas Ezerkrastu pamatskola, kā arī dzīvojamie nami.

Savukārt Vaidavas ielā autostāvvietas 12 automobiļu novietošanai atradīsies pie 60. vidusskolas pretī veikalam "Krūza". Novietnē mašīnas varēs atstāt no pulksten 7 līdz 19.30 ne ilgāk par pusstundu tie, kuriem jāapmeklē tuvējās mācību, medicīnas iestādes. No 19.30 līdz 7 stāvvietas bez laika ierobežojuma būs pieejamas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.

Precīzāku informāciju par aprakstītajām automašīnu novietošanas vietām skatīt fotogalerijā.

Tuvākajā laikā novietnes plānots izvedot arī Ilūkstes ielā, posmā no Deglava ielas līdz Lubānas ielai, Ebeļmuižas ielā, posmā no Valdeķu ielas līdz Lēcienu ielai. Keldiša ielā, Dzelzavas ielā, posmā no Gunāra Astras ielas līdz Lielvārdes ielai, Rostokas ielā, posmā no Zolitūdes ielas līdz Jāņa Ozoliņa ielai, Rušonu ielā, posmā no Maskavas ielas līdz Aglonas ielai, Ulbrokas ielā, posmā no Deglavas ielas līdz Keldišai ielai, Valdeķu ielā, Dammes ielā, Zolitūdes ielā, posmā no Grāmatas ielas līdz Rūsas ielai, Anniņmuižas bulvārī, Kurzemes prospektā. Plašāk skatīt fotogalerijā.