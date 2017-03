Februāra sākumā "Delfi" lasītājs saņēma Ropažu novada pašvaldības paziņojumu par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 750,57 eiro apmērā par nepabeigtu būvi un zemesgabalu. Vīrietis ir šokēts, bet pašvaldībā norāda, ka kopš gada sākuma nodoklis palielināts tiem īpašumiem, kuros neviens nav deklarējies.

"Februāra sākumā saņēmu rēķinu par vairāk nekā 750 eiro un esmu šokēts. Vai tiešām par māju, kurai nav pabeigta būvniecība, un par zemi, kura nav zelta vērtē, var būt tik neadekvāts rēķins?" sašutumu neslēpj "Delfi" lasītājs.

Lasītāju arī urda jautājums, ko viņš un ģimene saņem no pašvaldības par nomaksāto nodokli. Būvniecības gaitā ģimene jau vairākkārt maksājusi pašvaldībai un tās būvvaldei par dažādām ar celtniecību saistītām atļaujām, akcentē lasītājs.

Ropažu novada pašvaldībā portālam "Delfi" norāda, ka konkrētajai būvei un zemei nekustamā īpašuma nodoklis par 2017. gadu ir pārrēķināts, samazinot maksājuma apmēru par 423,34 eiro. Pārrēķins stājas spēkā no 1. aprīļa, balstoties uz to, ka gada sākumā īpašums ir deklarēta dzīvesvieta.

Ropažu pašvaldībā no 2017. gada janvāra spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi. Tie paredz – ja 1. janvārī mājoklī nav deklarējusies neviena persona, tad nekustamajam īpašumam piemēro paaugstinātu likmi, proti, 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Savukārt, ja īpašumā ir reģistrējusies kāda persona, tad nodokļa likme ir 0,2% no kadastrālās vērtības, pauž pašvaldībā.

Jaunie noteikumi, kuri paredz palielinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi, Ropažu novada pašvaldībā pieņemti aizvadītā gada septembrī. Izmaiņas veiktas, lai uzlabotu infrastruktūru un dzīves kvalitāti novadā, kā arī lai mudinātu pašvaldībā deklarēties cilvēkus, kuriem tur pieder īpašums, skaidro pašvaldībā.

"Ieviešot jaunu nekustamā īpašuma likmi, Ropažu novada pašvaldība gada sākumā saņēmusi ievērojamu skaitu iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu veikt nodokļa pārrēķinu," teic Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Inga Koleča.

Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības un lūgumus pārrēķināt nodokli, dome pieņēmusi lēmumu personām ļaut īpašumā, kuram piemērota palielinātā nodokļa likme, deklarēties vēl līdz 31. marta pulksten 23.59.