Pēc viena no ceļojumiem apjautusi, cik sliktā stāvoklī ir viņas kāpņu telpa deviņstāvu mājā Zolitūdē, "Delfi" lasītāja Vīga Andersone nolēma rīkoties. "Rīgas namu pārvaldnieks" remonta piedāvājums izrādījās pārāk dārgs. Tad Vīga uzrunāja savus kaimiņus un kopīgiem spēkiem kāpņu telpu atjaunoja paši.

"Nevienam nav jāstāsta, kā izskatās Rīgas mikrorajoni. Gadiem ilgi dzīvojot, cilvēks sāk pierast. Viņš vairs nepievērš uzmanību apzīmētām fasādēm, no dubļiem melnām trepēm un sienām, sagāztām pastkastītēm, kurām norautas durtiņas. Tikai atgriežoties no ceļojumiem, rodas iespaids "Esi sveicināts atpakaļ graustā"," stāstu par kāpņu telpas remontu sāk Vīga.

Sieviete nolēma, ka situāciju vairs ilgāk pieņemt nevar un kaut kas jāmaina. Paņēmusi līdzi kāpņutelpas fotoattēlus kā pierādījumus, viņa devās uz "Rīgas namu pārvaldnieka" biroju. "Apstaigāju visus kabinetus, aprunājos ar inženieriem, elektriķiem, juristiem. Tiku pat līdz priekšnieces kabinetam. Situācija neizskatījās spīdoša, tomēr es stingri apņēmos ķerties pie darba. Vispirms bija jātiek skaidrībā ar dokumentiem," atminas Vīga.

Kā skaidro lasītāja, lai varētu remontēt kāpņu telpu, nepieciešams iegūt piekrišanu no pilnīgi visiem mājas iedzīvotājiem. Vīgas deviņstāvu mājā ir kopumā divas kāpņu telpas, katrā no tām 36 dzīvokļi. "Sagatavoju 72 anketas un izvietoju tās pastkastītēs. Tiesa, lai pārliecinātos, ka anketas pa taisno nenonāk atkritumu spainī, nācās pieklauvēt pie katra dzīvokļa un parunāt ar cilvēkiem, izskaidrojot situāciju," notikušo apraksta Vīga. Viņa atzīstas, ka to paveikt nav bijis viegli. Process prasījis gan laiku, gan nervus.

Vīgai tomēr izdevās. 2016. gada nogalē viņa visas anketas ar lūgumu aprēķināt atsevišķas tāmes kāpņu telpu remontdarbiem nodeva "Rīgas namu pārvaldniekā". 2017. gadā pārvaldnieks izsūtīja aprēķinus. "Diemžēl skaitļi nepatika nevienam. Kosmētiskais remonts tikai vienai kāpņu telpai deviņstāvu mājā, kur ir 36 dzīvokļi, izmaksātu 38 652,37 eiro (tas nozīmē, ka apmēram 1000 eiro no katra dzīvokļa). Cokola remonts – 1302,67 vai arī, ja remontētu kāpņu telpu tikai līdz otrajam stāvam – 11 942,74 eiro. Bet kas pēc tam? Pierunāt kaimiņus ņemt kredītu un piekrist zaļajam kazarmu "dizainam"?" tā brīža šoku un pārdomas raksturo Vīga.

Pēc dokumentu saņemšanas viņa mēģināja noskaidrot, vai gadījumā, ja remontu veiks pašu spēkiem, namu pārvaldnieks palīdzēs. Uzņēmumā atbildēja noliedzoši. "Tad es sapratu, ka neatliek nekas cits, kā vien parūpēties par sevi pašiem," raksta Vīga.

Uz pirmo talku no 36 dzīvokļiem iznāca tikai septiņu dzīvokļu iemītnieki. "Mazgājām sienas, grīdas, radiatorus. Katrs strādāja tik, cik viņam bija spēka un laika. Ģimene no pirmā stāva iznāca pilnā sastāvā ar meitiņu, pirmklasnieci," atminas Viga. "Nodoms bija par savākto naudu izremontēt pirmo stāvu un vestibilu, kas uzskatāms par kopīgas lietošanas telpu. Mēs strādājām ļoti cītīgi no maija līdz septembrim. Un mūs neatbalstīja tikai viens dzīvoklis, tas nepiedalījās remontā. Rezultātā mēs visu izdarījām paši, pat nenolīgstot meistarus. Starp mums atradās gan tādi, kas prot špaktelēt, krāsot, flīzēt un izvēlēties pareizās krāsas. Ieguldot paši savu naudu, 1370 eiro un savu laiku, mēs izremontējām pirmo, kā arī daļēji – otro stāvu, sakārtojām liftu, nokrāsojām sienas līdz piektajam stāvam, pieslēdzām jaunu apgaismojumu, pasūtījām un uzstādījām jaunas paskastītes, noflīzējām priekštelpu, notīrījām un divās krāsās nokrāsojām visas mājas cokolu.

Viga portālam "rus.delfi.lv" atklāj, ka tagad pie viņas uz kāpņutelpu nāk gandrīz vai kā ekskursijā. "Otras kāpņutelpas iedzīvotāji joko: "Cik žēl, ka tu nedzīvo mūsu kāpņutelpā." Viņi ir pateicīgi, jo mēs nokrāsojām visas mājas cokolu. Gribētos, lai cilvēki, izdzirdējuši mūsu stāstu, sapurinātos un saprastu, ka nav nekā neiespējama. Mēs esam gandarīti par paveikto darbu. Kurš gan cits, ja ne mēs paši varam Rīgu padarīt skaistāku!" teic Viga.