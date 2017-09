Svētdien, 17. septembrī, Talsu novada Lībagu apkārtnē ap pulksten 20.30 notikusi avārija, spēkratam notriecot meža dzīvnieku, ziņo portāla "Delfi" lasītājs Marcis.

"Vispirms pamanīju, ka ceļš noklāts ar kaut kādiem sarkaniem gabaliem. Pēc apmēram 200 metriem ieraudzīju auto ar avārijas gaismām. Piestāju un redzēju, ka auto priekša pilnīgi samīcīta, bet pats auto notašķīts ar asinīm un dzīvnieku ķeskām. No auto nāca dūmi. Paķēru ugunsdzēšamo aparātu, lai dzēstu, bet izrādījās, ka tie bija tvaiki no dzesēšanas iekārtas," avārijas vietu apraksta Marcis.

No automašīnas esot izkāpuši divi vīrieši, kuri Marcim teikuši, ka notriekuši stirnu. Aculiecinieks gan lēš, ka, visticamāk, tas bijis alnis vai briedis. No piedāvājuma izsaukt ātro palīdzību avarējušās automašīnas pasažieri esot attiekušies. "Drīz vien piestāja vēl divi auto. Tika izsaukta policija. Kopīgiem spēkiem nostūmām auto no ceļa," par notikušo ziņo Marcis.

Valsts policija izsaukumu uz avārijas vietu Talsu novadā saņēmusi pulksten 20.41. Ceļu satiksmes negadījumā ar meža dzīvnieku iesaistīta automašīna "Audi Q7", ko vadīja 1982. gadā dzimusi sieviete, kā arī automašīna "Ford", kurai pie stūres bija sēdies 1993. gadā dzimis vīrietis. Negadījumā cilvēki necieta.