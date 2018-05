Portāla "Delfi" rīcībā nonācis aculiecinieka video, kurā iemūžināts kāds 16. maija "Vipsport veloapļi" treniņsacensību dalībnieks, kurš pēc kritiena zemē guļošajam biedram iesper pa galvu.

"Vipsport" pārstāvis Uģis Voiceščuks portālam "Delfi" pauž, ka par notikušo šobrīd aptaujā aculieciniekus pilnīgākas un objektīvākas ainas iegūšanai par notikušo. Tas palīdzēs turpmāk līdzīgus incidentus nepieļaut.

"Treniņsacensības ar laika kontroli "Vipsport veloapļi" norisinās jau sesto sezonu. To mērķis ir dot iespēju ikvienam drošā vidē (slēgtā un zināmā trasē) pilnveidot riteņbraukšanas grupā iemaņas," teic Voiceščuks. Viens no sacensību pamatprincipiem, saskaņā ar Voiceščuka teikto, ir draudzīga un vienlīdzīga attieksme pret ikvienu velobraucēju, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un pieredzes.

"Visus šos gadus esam kultivējuši draudzīgu attieksmi dalībnieku starpā un izskauduši lamāšanos sacensību laikā," norāda sacensību pārstāvis. Viņš akcentē, ka uzņēmums SIA "Vipsport" stingri nosoda jebkādu agresīvu rīcību, kā arī lems par termiņu, kurā agresīviem dalībniekiem būs liegta piedalīšanās.

Par 16. maijā notikušo uzņēmums informējis arī Latvijas Riteņbraukšanas Federāciju.