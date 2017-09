"8. septembra pēcpusdienā vietējais zemnieks Andris novēroja neparastu ciemiņu, kurš acīmredzot bija ieradies no Baltkrievijas un mēģināja iepazīties ar zemnieka audzētajām Šarolē šķirnes govīm," portālam "Delfi" raksta Bērziņu pagasta iedzīvotāja Alda Mizāne.

Alda klāsta, ka neparastais ciemiņš pēc mēģinājuma iepazīties ar govīm, nogaršoja tuvējā ābeļdārza ābolus. Alda atzīst, ka Bērziņu pagastā tik nozīmīgs notikums nav bijis sen. Sumbra ierašanās raisīja ievērojamu vietējo iedzīvotāju interesi, kā arī radīja ziņkāri medniekos, kuri esot bijuši gatavi riskēt, lai iegūtu foto ar dzīvnieku.

Sumbrs Bērziņos klīdis līdz pat vēlai naktij, no rīta iedzīvotāji to vairs nemanīja. Vēlāk no kaimiņu pagasta, Ķepovas, Alda uzzinājusi, ka dzīvnieks manīts tur.

"Andris lēš, ka sumbrs ir apmēram divus gadus vecs tēviņš. Visticamāk, ka ieklīdis no Baltkrievijas, jo pavasarī cita pagasta lauksaimnieki vienu sumbru bija redzējuši nākam pāri robežai," sacīja Alda, piebilstot, ka sumbrs nekādus postījumus nenodarīja. No cilvēkiem nav vairījies, taču tuvumā arī nav laidis, stāstīja Alda.

Video redzams, kā ar iemaldījušos sumbru komunicē Šarolē govju audzētājs un zemnieku saimniecības "Jaunkalni" īpašnieks Andris Mizāns.