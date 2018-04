Aizvadītajā piektdienā, 13. aprīlī, nelāgu situāciju piedzīvoja kāds piena mašīnas šoferis, kurš cenšoties apbraukt bojāto zemes ceļa daļu, apgāzās, vēsta aculiecinieks Roberts.

Roberts klāsta, ka avārija notikusi uz autoceļa Skaistkalne – Kurmene. Piena vedējs centies izvairīties no bojātās ceļa daļa, bet pārāk tuvu piebraucis ceļa malai un apgāzies.

"Mašīnā bija apmēram 12 tonnas piena, lielākā daļa no tā izlija uz lauka. Atlikušo pienu, kā arī otru mucu ar pienu atbrauca izsūknēt cita piena mašīna, lai novērstu piena izplūdi glābšanas darbu laikā," teic Roberts, piemetinot, ka piena vedēja glābšana bijusi veiksmīga – ekskavatoram tomēr izdevās to izvilkt no grāvja. Aculiecinieks pieļauj, ka spēkrats, visticamāk, nav braukšanas kārtībā, jo pārsita karteri.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu! Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa "Delfi Aculiecinieka" tālruni nr. 67784066!