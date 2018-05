Par godu tam, ka šogad Pasaules čempionāts hokejā norisinās " Lego " dzimtenē Dānijā, pašmāju hokeja entuziasti no "Lego" klucīšiem uzbūvējuši hokeja arēnu. Video veidotāji ļāvuši ieskaitīties arēnas būvniecības aizkulisēs, atklājot, ka tā tapusi no vairāk nekā 20 000 detaļām.

Darbs aizņēmis vairāk nekā 30 stundas. To laikā no "Lego" izveidots ne tikai hokeja arēnas ledus laukums, apmales un tribīnes, bet arī tādas hokeja spēlei neatņemamas sastāvdaļas kā ledus tīrāmā mašīna, automašīna, kas vienmēr tiek novietota vienā no arēnas stūriem.

Īpašu uzmanību video veidotāji pievērsuši arī video un foto kamerām, un vietai, kur hokejisti atrodas spēles laikā, kā arī vienam no galvenajiem hokejistu amata rīkiem – slidām, kas veidotas atbilstoši populārā konstruktora stilistikai. Tāpat neesot aizmirsts arī par skatītājiem – tribīnēs kopumā tika sasēdinātas ap 400 "Lego" mini figūras, stāsta iniciatīvas autori.