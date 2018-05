"Delfi" lasītājs Pēteris Rīgā iemūžinājis "Rīgas mikroautobusu satiksmes" busiņu, pārkāpjam virkni ceļu satiksmes noteikumu, starp kuriem arī pasažieru izlaišana krustojumā, pārvietošanās pa ietvi un sastrēguma apbraukšana pa pretējo joslu. Uzņēmumā sola "vainīgo šoferi" disciplināri sodīt.

Pēteris raksta, ka daudziem vadītājiem Rīgā zināms "mūžīgais sastrēgums" Sarkandaugavas dzelzceļa pārbrauktuvju dēļ. Daļa meklē iespējas kā to apbraukt, pārvietojoties pa paralēlām ielām. Taču dažkārt līdzīgi rīkojas arī sabiedriskais transports, stāsta Pēteris. "224. minibusa šoferis noīsina ceļu, braucot pa Sīmaņa un Priežu ielu. Ja parastais autovadītājs to mierīgi drīkst darīt, tad sabiedriskais transports tādējādi atkāpjas no sava maršruta, un, kā redzams, video, apbrauc savu pieturu "Sarkandaugava", izlaiž cilvēkus, kur pagadās," teic Pēteris.

Lasītājs arī novēroja, ka šoferis nolēma sastrēgumu apbraukt pa pretējo braukšanas joslu, kas uzskatīta par agresīvu braukšanu. "Aizmugurē brauca vēl viens oranžais "Rīgas mikroautobusu satiksme" busiņš, kurš arī saīsināja ceļu, bet pietika prāta neapbraukt sastrēgumu," teic Pēteris, kurš ir neizpratnē, kā gan "Rīgas mikroautobusu satiksme" var pieņemt darbā tādus šoferus.

Uzņēmumā PS "Rīgas mikroautobusu satiksme" akcentē, ka video redzamā balti zilās krāsas minibusa vadītāja rīcība nav attaisnojama. Uzņēmums jau identificējis konkrēto vadītāju un viņam, saskaņā ar iekšējiem kārtības noteikumiem, tiks piemērots disciplinārsods, veiktas pārrunas. "Paldies vērīgajam aculieciniekam par sniegto informāciju," pauž uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Lazdiņa.