Pirmdien, 11. decembrī, no rīta jaunā projekta "Biķerziedi" vienas no dzīvojamo ēku iemītniekus Teikā pārsteidza nepatīkams atklājums: kāpņutelpā bija izārdītas elektroinstalācijas, tostarp nedarbojās lifts, bet garāžā atklājās cēlonis tam visam – pa nakti pazemes stāvvietā bija sirojuši zagļi.

Neskaitot ēkas elektroinstalāciju, vissmagāk no zagļu uzlidojuma bija cietis pazemes stāvvietā esošais iepriekšējās paaudzes BMW 5. sērijas automobilis (tādu ražoja no 2010. līdz 2017. gadam), kuram bija demontēta praktiski visa virsbūves priekšdaļa, bet no auto salona izrauts stūresrats ar drošības spilvenu, kā arī priekšējā paneļa vidējā konsole ar multimediju sistēmas ekrānu.

Kā sociālajā tīmeklī "Facebook" pie šīm fotogrāfijām norāda to autors, tad šajā pazemes stāvvietā cieta ne tikai šis BMW, bet arī kāds cits BMW, kuram izdauzīja loga stiklu, lai nozagtu videoreģistratoru. Vēl kādu trešo BMW bija mēģinājuši aizdzīt, bet tas zagļiem neizdevās.

Kā norāda apzagtā BMW īpašniece, tad šajā pazemes stāvvietā nav novērošanas videokameru. Tomēr zagļi bija pārgriezuši elektrības vadus kāpņutelpā, kā rezultātā joprojām nedarbojas lifts, kā arī pārgriezuši vadus pazemes garāžas vārtiem un kustību sensoriem, kuri pazemē ieslēdz apgaismojumu.



Noziegumu pašlaik izmeklē policija.