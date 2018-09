Internetā nonācis video no policijas ekipāžas videoreģistratora, kurā fiksēta sestdienas agrā rītā notikusī avārija ar no policijas bēgošo "Mercedes-Benz" automobili, kas taranēja pretimbraucošo policijas "Opel Mokka".

Kā redzams video, S-klases mersedess bēg no policijas un pēkšņi tam pretī izbrauc policijas "Opel Mokka". Savukārt "Mercedes" vadītājs līdz pat pēdējām brīdim nespēj izlemt, pa kuru pusi to apbraukt, strauji rauj stūresratu pa labi un jau ar automobiļa virsbūves aizmugurējo sānu frontāli saduras ar policijas auto. Rezultātā "Mercedes" automobilis strauji sagriežas un nolido no ceļa, apmetot kūleni.

Jau rakstījām, ka policijas ekipāža bija konstatējusi, ka automašīnas "Mercedes-Benz" vadītājs ielu šķērsojis pie luksofora sarkanā signāla. Pārkāpējs likumsargu prasībām apstāties nepakļāvās, bet gan palielināja braukšanas ātrumu, tāpēc policijas auto ar ieslēgtām skaņas un gaismas signāliem sāka pakaļdzīšanos.

Biķernieku un Ieriķu ielas krustojumā "Mercedes Benz" vadītājs zaudēja kontroli pār spēkratu un sadūrās ar citu pretim braucošo ceļu policijas ekipāžu, kas arī pārvietojās ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem.

Pēc sadursmes "Mercedes Benz" nobrauca no ceļa un apgāzās.

Negadījumā cietušas trīs "Mercedes-Benz" sēdošas personas, no kurām divas nogādātas slimnīcā. Policisti negadījumā nav cietuši.

Policija sākusi kriminālprocesu un skaidro notikušā apstākļus.



Smagā avārija Biķernieku ielā #Rīga #Latvija. Autovadītājs pēc bēgšanas no policijas, sadūries ar citu policijas auto.

📷 Autors anonīms pic.twitter.com/VVbuFKDP0P— BreakingLV (@breakinglv) September 15, 2018