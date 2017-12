Spraigi notikumi norisinājušies 25. novembrī Dobeles novadā, notikušā video internetā publicēts tikai tagad. No policijas patruļmašīnas videokameras publicētajā videoierakstā redzams, ka ceļa posmā no Bikstiem uz Auci notikusi pakaļdzīšanās, bet pēkšņi tajā iesaistījies BMW autovadītājs, kurš varonīgi taranēja bēdzēju un nostūma to no ceļa.