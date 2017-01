Pagalam neizdevusies nedēļas nogale bija kādam BMW īpašniekam, kurš, mēģinot driftēt, iebrauca grāvī, bet situāciju vēl sliktāku padarījis traktorists, kurš viņu mēģinājis izvilkt no grāvja.

Kā redzams video, ko internetā ar nosaukumu "drift crash" (drifta avārija – tulk.) publicējis lietotājs ar segvārdu "ogrēnietis", grāvī ieslīdējis BMW 3. sērijas (E36 – rūpnīcas indekss) automobilis, ko no turienes mēģina izvilkt traktorists, kas šo neveiksmīgo driftera spēkratu piesējis trosē.

Traktoristam neizdodas BMW no grāvja izvilkt mierīgā garā, tādēļ viņš to mēģina darīt ar ieskrējienu. Šajā straujajā tempā traktoristam tas izdodas, bet BMW ietriecās tā aizmugurējā daļā un pakļuva zem tā konstrukcijas daļas. Atbrīvojot BMW no iesprostojuma, BMW autovadītājs tikai tad spēja novērtēt būtiskos bojājumus spēkratam un atmeta visam pasākumam ar roku, dodoties turpat pie klātesošajiem čomiem.

"Tāda ir dzīve," noteica video autors un pārtrauca filmēšanu.