Video: Latvieši Norvēģijā slidinās ar auto un apmet kūleni

Latvieši ziemas priekus ar saviem auto bauda un avarē ne tikai dzimtenē, bet arī ārvalstīs – jaunākais no tādiem video ir no Norvēģijas pilsētas Ilsengas, aptuveni 120 kilometru uz ziemeļiem no galvaspilsētas Oslo.