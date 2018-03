Kā portālam "rus.delfi.lv" norāda viens no video dalībniekiem Andrejs, tad ideja radīt šādu apsveikumu radusies, pateicoties savām otrajām pusītēm: "Mūsu meitenes 23. februārī sagatavoja mums zibakciju, un mēs nolēmām atbildēt. Apsveicam 8. martā!"

Kā redzams video, tad "Mercedes-Benz" auto īpašnieki ar saviem spēkratiem no savām mājām kopīgā kolonnā dodas uz ostu Rīgā, kur savus automobiļus novieto rindā. Ar dronu no augšas nofilmēti "Mercedes-Benz" automobiļu jumti, kur katram no tiem uzlīmēts viens burts, kopā veidojot uzrakstu "Apsveicam 8. martā!" krievu valodā. Pēc tam puši kāpj pa vienam laukā no "Mercedes-Benz" markas "Rīgas satiksmes" autobusa un pauž savu individuālo sveicienu sievietēm.